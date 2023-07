Bangladesh Women vs India Women 2023: बल्लेबाजों ने फिर किया निराश, भारत ने 11 रन के अंदर छह विकेट गंवाए, बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप नहीं, सीरीज पर 2-1 से कब्जा

Highlights भारत ने पहला और दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर पहले से कब्जा कर लिया था। तीसरे मैच में बांग्लादेश ने भारत को हराकर अंतर को कम किया। वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को चेतावनी जारी की।

Bangladesh Women vs India Women 2023: भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने फिर से निराश किया। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम क्लीन स्वीप नहीं कर सकी। हालांकि सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया। दूसरे मैच में मात्र 95 रन बनाने वाली टीम ने तीसरे मैच में भी निराशाजनक प्रदर्शन किया और 20 ओवर में 102 रन बनाए।

बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम ने गुरुवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में भारत को चार विकेट से हराया। भारत ने सीरीज 2-1 से जीती। बांग्लादेश ने आखिरी गेम में बाजी मारी। भले ही सीरीज 1-2 से हार गए हो, लेकिन स्पिन के दबदबे वाली इन पिचों पर भारतीय टीम को काफी पीछे छोड़ दिया है।

3RD WT20I. Bangladesh Women Won by 4 Wicket(s) https://t.co/bWoLy4VQiC#BANvIND — BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2023

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने 200वां अंतरराष्ट्रीय मैच खेला। राशि कनौजिया ने आज ही डेब्यू किया। पूजा वस्त्राकर ने 50वां अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेलने उतरी। भारत ने पहला और दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर पहले से कब्जा कर लिया था। तीसरे मैच में बांग्लादेश ने भारत को हराकर अंतर को कम किया और भारत को 4 विकेट से हराया।

अब 16 जुलाई से दोनों टीम तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए आमने सामने होंगी। भारत का बल्लेबाजी में निराशाजनक प्रदर्शन जारी रहा जिसने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट गंवाकर 102 रन बनाये। पिछले मैच में बांग्लादेश की टीम 96 रन के लक्ष्य का पीछा भी नहीं कर पायी थी लेकिन वह 18.1 ओवर में इस लक्ष्य तक पहुंचने में सफल रही।

उसके लिये सलामी बल्लेबाज शमिमा सुल्ताना (46 गेंद में 42 रन) ने पारी संभाली और टीम इस मैच में सांत्वना भरी जीत हासिल कर पायी। भारतीय बल्लेबाजों के लिए स्पिन के लिए मददगार विकेट पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहा और खिलाड़ियों में धीमी गेंदबाजों को दबाव में लाने के लिए जरूरी आक्रामकता की कमी दिखी।

#TeamIndia post a total of 102/9 in 20 overs.



Captain Harmanpreet Kaur top scored with 40 off 41 deliveries.



Bangladesh innings underway.



Scorecard - https://t.co/xJnSQcV4q7… #BANvINDpic.twitter.com/hC3VdM8KCc — BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2023

कप्तान हरमनप्रीत कौर के अलावा कोई भी बल्लेबाज तीन मैचों में बाउंड्री नहीं लगा सकीं। ऑफ स्पिनर मीनू मणि (28 रन देकर दो विकेट) का प्रदर्शन हालांकि भारत के लिए सकारात्मक चीज रही। हालांकि जब नया मुख्य कोच टीम की जिम्मेदारी संभालेगा तो उन्हें अगले साल टीम के टी20 विश्व कप के लिए बांग्लादेश लौटने के लिए काफी काम करना होगा।

इससे पहले हरमनप्रीत ने 41 गेंद में 40 रन बनाये जिसके बाद अंतिम ओवरों में बल्लेबाजी क्रम चरमराने से भारत ने 11 रन के अंदर छह विकेट गंवा दिये। लेग स्पिनर राबिया खान ने बांग्लादेश के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्होंने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट झटके।

Milestone Unlocked 🔓



Congratulations to Pooja Vastrakar on her 5️⃣0️⃣th T20I Match 👏👏#TeamIndia | #BANvINDpic.twitter.com/GCpFzr9qyQ — BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2023

ऑफ स्पिनर सुल्ताना खातून ने पावरप्ले में प्रभावित किया, उन्होंने शेफाली वर्मा (11 रन) और स्मृति मंधाना (01) की सलामी जोड़ी को आउट किया। मारूफा अख्तर ने भी दो विकेट हासिल किये। इस कम स्कोर वाली पूरी श्रृंखला के दौरान पिच काफी पेचीदा रही है जिसे देखते हुए हरमनप्रीत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

शेफाली और मंधाना की सलामी जोड़ी एक बार फिर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाने में विफल रही जिससे छह ओवर में टीम का स्कोर दो विकेट पर 27 रन हो गया। जेमिमा रोड्रिग्स (26 गेंद में 28 रन) और हरमनप्रीत ने तीसरे विकेट के लिए 45 रन की साझेदारी निभाकर पारी आगे बढ़ायी।

A proud moment for Rashi Kanojiya as she receives her T20I cap from Deepti Sharma 👏🇮🇳💙#TeamIndia#BANvINDpic.twitter.com/rRn34iSOQN — BCCI Women (@BCCIWomen) July 13, 2023

लेकिन लेग स्पिनर शोर्ना अख्तर ने रोड्रिग्स की पारी खत्म कर इस भागीदारी को तोड़ा। रोड्रिग्स ने अपनी पारी के दौरान सकारात्मक जज्बा दिखाया और स्पिनरों के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल किया। हरमनप्रीत के 17वें ओवर में स्टंप आउट होने के बाद लगातार विकेट गिरते रहे जिससे भारतीय बल्लेबाज बाउंड्री नहीं लगा सकीं।