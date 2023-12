Bangladesh vs New Zealand 2023: न्यूजीलैंड ने 15 साल में बांग्लादेश में पहला टेस्ट जीता, सीरीज 1-1 से बराबर, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights दो मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 से बराबर करने में सफल रहा। संकटमोचक की भूमिका निभाते हुए 48 गेंद में नाबाद 40 रन बनाये। बांग्लादेश ने पहली पारी में 172 जबकि न्यूजीलैंड ने 180 रन बनाये थे।

Bangladesh vs New Zealand, 2nd Test 2023: न्यूजीलैंड ने 15 साल बाद बांग्लादेश में पहला टेस्ट जीता है। सीरीज 1-1 से बराबर हो गया। पहला टेस्ट बांग्लादेश ने जीता था। न्यूजीलैंड ने शनिवार को दूसरे टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेश को चार विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।

मीरपुर के शेरे बांग्ला स्टेडियम के खतरनाक ट्रैक पर जीत के लिए 137 रनों का पीछा करते हुए ग्लेन फिलिप्स (40) और मिशेल सेंटनर (35) की नाबाद पारियों की बदौलत पर्यटक ने जीत हासिल की। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स को दिया गया और प्लेयर ऑफ द सीरीज तैजुल इस्लाम बने।

A solid seventh-wicket stand between Glenn Phillips and Mitchell Santner helped New Zealand ace a tough chase in Mirpur 🔥



With this, the #BANvNZ Test series ended with honours even.#WTC25 📝: https://t.co/8MYlT6C8vLpic.twitter.com/iMnzK7KKYH