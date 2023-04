Bangladesh vs Ireland 2023: आखिरकार बांग्लादेश ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर किया कब्जा, एक टेस्ट और दो पारी में 177 रन, प्लेयर ऑफ द मैच पर कब्जा

Highlights बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। पहली पारी में 126 रन बनाए थे। दूसरी पारी में नाबाद 51 रन का योगदान दिया। 145 टेस्ट के बाद आईसीसी एलीट पैनल अंपायर के रूप में अलीम डार ने अंतिम पारी खेली।

Bangladesh vs Ireland, Only Test 2023: आखिरकार बांग्लादेश ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज पर 1-0 से कब्जा कर लिया। बांग्लादेश ने वनडे सीरीज 2-0 से और टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम किया था। एकमात्र टेस्ट में 7 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा किया।

A dominating performance by Bangladesh as they win the one-off Test against Ireland by 7 wickets 💪 #BANvIRE | 📝: https://t.co/GIeOsfN962 pic.twitter.com/tjY9ok0VD3

बांग्लादेश के मुश्फिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार दिया गया। रहीम ने पहली पारी में 126 रन बनाए थे। दूसरी पारी में नाबाद 51 रन का योगदान दिया। एक टेस्ट की दो पारी में 177 रन बनाए। 145 टेस्ट के बाद आईसीसी एलीट पैनल अंपायर के रूप में अलीम डार ने अंतिम पारी खेली। दोनों टीमों ने डार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

अनुभवी मुश्फिकर रहीम की शानदार बल्लेबाजी से बांग्लादेश ने शुक्रवार को यहां आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में चौथे दिन लंच के कुछ देर बाद ही सात विकेट से जीत हासिल की। आयरलैंड ने पहली पारी में 214 रन बनाए जिसके जवाब में बांग्लादेश ने 369 रन बनाकर मजबूत बढ़त हासिल की।

आयरलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 292 रन बनाए और इस तरह से बांग्लादेश के सामने 138 रन का लक्ष्य रखा। बांग्लादेश ने तीन विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल किया। पहली पारी में 126 रन बनाने वाले रहीम ने दूसरी पारी में नाबाद 51 रन बनाए। उनके अलावा मोमिनुल हक ने नाबाद 20 रन बनाए।

🔸 108 runs off 162 balls

🔸 14 fours and a six



A solid innings from Lorcan Tucker comes to an end.



📝 #BANvIRE: https://t.co/kX4vEEWaXGpic.twitter.com/OUSpbSWJaa