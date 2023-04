Bangladesh vs Ireland 2023: आयरलैंड 128 रन पीछे और 6 विकेट शेष, 35 वर्षीय बांग्लादेशी खिलाड़ी ने किया धमाल, 10वां शतक पूरा किया

Highlights पहली पारी 369 रन पर समाप्त की। शाकिब 13 रन से अपना छठा शतक जड़ने से चूक गए। बांग्लादेश ने सुबह दो विकेट पर 34 रन से आगे खेलना शुरू किया।

Bangladesh vs Ireland 2023: बांग्लादेश ने मुश्फिकुर रहीम के शतक की बदौलत आयरलैंड के खिलाफ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन बुधवार को यहां मजबूत प्रदर्शन करते हुए पहली पारी 369 रन पर समाप्त की। मुश्फिकुर ने 126 रन की शतकीय पारी खेली जबकि आयरलैंड के ऑफ स्पिनर एंडी मैकब्राइन ने 118 रन देकर छह विकेट झटककर अपना करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।

तेजी से खराब होती पिच पर फिर बांग्लोदश के स्पिनरों ने स्टंप तक आयरलैंड का स्कोर स्टंप तक चार विकेट पर 27 रन कर दिया। आयरलैंड ने पहली पारी में 214 रन बनाये थे। कप्तान शाकिब अल हसन (दो विकेट) और साथी स्पिनर ताईजुल इस्लाम (दो विकेट) ने चार विकेट झटके। दिन का खेल समाप्त होने तक पीटर मूर 10 और पहली पारी के शतकवीर हैरी टेक्टर आठ रन बनाकर खेल रहे थे।

