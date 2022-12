Bangladesh vs India ODI 2022: बांग्लादेश ने 19वें ओवर में 69 रन पर छह विकेट गंवा दिए, हसन का शतक और महमूदुल्लाह का 77 रन, टीम इंडिया के सामने 272 का लक्ष्य

Highlights बांग्लादेश ने 19वें ओवर में 69 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे। भारत के खिलाफ सातवें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। मेहदी हसन ने नासुम अहमद (11 गेंद में नाबाद 18) के साथ भी आठवें विकेट के लिए 23 गेंद में 54 रन की अटूट साझेदारी की।

Bangladesh vs India ODI 2022: मेहदी हसन मिराज के करियर के पहले शतक से बांग्लादेश ने बेहद विषम परिस्थितियों से उबरकर बुधवार को यहां भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सात विकेट पर 271 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

बांग्लादेश ने 19वें ओवर में 69 रन पर छह विकेट गंवा दिए थे जिसके बाद मेहदी हसन ने 83 गेंद में आठ चौकों और चार छक्कों से नाबाद 100 रन की पारी खेलने के अलावा महमूदुल्लाह (96 गेंद में 77 रन, सात चौके) के साथ सातवें विकेट के लिए 148 रन की साझेदारी करके पारी को संवारा।

यह भारत के खिलाफ सातवें विकेट की सबसे बड़ी साझेदारी है। मेहदी हसन ने नासुम अहमद (11 गेंद में नाबाद 18) के साथ भी आठवें विकेट के लिए 23 गेंद में 54 रन की अटूट साझेदारी की। बांग्लादेश की टीम अंतिम 10 ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेाबजी करते हुए 102 रन जोड़ने में सफल रही।

From 69/6 ➡ 271/7



Mehidy Hasan's brilliant ton not only helped Bangladesh to a good total in the second ODI, but also equalled a rare ODI batting record 😮#BANvINDhttps://t.co/JNMJ8kjwPC