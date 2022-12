Bangladesh vs India 2022: कुलदीप और सिराज ने झटके 7 विकेट, बांग्लादेश 271 रन पीछे, आठ विकेट पर 133 रन

Highlights नौवें विकेट के लिए 31 रन जोड़ चुके हैं। भारत के पहली पारी के 404 रन के स्कोर से 271 रन पीछे है। फॉलोऑन टालने के लिए 72 रन की और दरकार है।

Bangladesh vs India 2022: निचले क्रम के बल्लेबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने मिलकर सात विकेट चटकाए जिससे भारत ने गुरुवार को यहां पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में बांग्लादेश का स्कोर आठ विकेट पर 133 रन करके अपना पलड़ा भारी रखा।

कुलदीप यादव (33 रन पर चार विकेट) और सिराज (14 रन पर तीन विकेट) ने बांग्लादेश का स्कोर आठ विकेट पर 102 रन कर दिया था जिसके बाद मेहदी हसन मिराज (नाबाद 16) और इबादत हुसैन (नाबाद 13) ने दूसरे ही दिन बांग्लादेश की पारी को सिमटने से बचाया। दोनों नौवें विकेट के लिए 31 रन जोड़ चुके हैं।

बांग्लादेश की टीम अब भी भारत के पहली पारी के 404 रन के स्कोर से 271 रन पीछे है और उसे फॉलोऑन टालने के लिए 72 रन की और दरकार है। इससे पहले रविचंद्रन अश्विन (58) और कुलदीप (40) के बीच आठवें विकेट की 87 रन की साझेदारी से भारत 400 रन से ऊपर का स्कोर खड़ा करने में सफल रहा।

