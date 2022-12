Bangladesh vs India 2022: टीम इंडिया के कप्तान तीसरे वनडे और टेस्ट सीरीज से बाहर, भारत ए के कप्तान को मिल सकता है मौका

Highlights बायें हाथ के अंगूठे की हड्डी खिसकने के कारण रोहित टेस्ट श्रृंखला से बाहर रहेंगे। पहले ए टेस्ट में 141 रन बनाये और दूसरे में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 144 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय पारी की शुरुआत शुभमन गिल और कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ही करेंगे।

Bangladesh vs India 2022: भारत ए के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन को बांग्लादेश के खिलाफ 14 दिसंबर से चटगांव में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिये चोटिल कप्तान रोहित शर्मा के कवर के तौर पर बुलाया जा सकता है। बायें हाथ के अंगूठे की हड्डी खिसकने के कारण रोहित टेस्ट श्रृंखला से बाहर रहेंगे।

🗣️ 🗣️ Head Coach Rahul Dravid takes us through the injury status of captain Rohit Sharma, Deepak Chahar & Kuldeep Sen #TeamIndia | #BANvIND pic.twitter.com/r6CEj5gHgv

बीसीसीआई ने बताया ,‘‘ अभिमन्यु ईश्वरन ने ए टेस्ट श्रृंखला में लगातार दो शतक जमाये हैं। वह सिलहट में दूसरा ए टेस्ट पूरा होने के बाद चटगांव में दूसरे टेस्ट के लिये भारतीय टीम से जुड़ेंगे।’’ ईश्वरन ने पहले ए टेस्ट में 141 रन बनाये और दूसरे में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने पर 144 रन बनाकर नाबाद थे।

Gets hit



Comes back for the team



Walks in at No.9 in a run-chase



Scores 51*(28) to get us close to the target



Take a bow captain! 🙌 🙌#TeamIndia | #BANvIND | @ImRo45pic.twitter.com/v47ykcbMce