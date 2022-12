Bangladesh vs India 2022: छह साल के बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज, हेड टू हेड रिकॉर्ड, जानें मैच समय और शेयडूल

Highlights तमीम इकबाल और तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद बाहर हो गए हैं। सीरीज से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश एशिया कप 2016 के बाद पहली बार भारत की मेजबानी करेगा।

Bangladesh vs India, 1st ODI 2022: भारतीय टीम विश्व कप 2023 से पहले बांग्लादेश दौरे है। पहला वनडे कल (4 दिसंबर) शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश एशिया कप 2016 के बाद पहली बार भारत की मेजबानी करेगा।

सीरीज से पहले बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है। लिटन दास कप्तानी कर रहे हैं। कप्तान तमीम इकबाल और तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद बाहर हो गए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के बाद से इन दोनों टीमों के बीच पहला वनडे है। आखिरी वनडे भिड़ंत में भारत ने एजबेस्टन में 28 रन से जीत दर्ज की थी।

