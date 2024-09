VIDEO: उखाड़ फेंके 7 विकेट, 136.8 किमी की रफ्तार, मुंह ताकते रहे खिलाड़ी, देखें वीडियो

Highlights Bangladesh Beat Pakistan by 7 Wickets: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराकर रचा इतिहास Pakistan vs Bangladesh Full Highlights: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया

Bangladesh Beat Pakistan by 7 Wickets:पाकिस्तानी तेज गेंदबाज खुर्रम शहजाद ने अपना तीसरा टेस्ट मैच खेलते हुए पहली पारी में बांग्लादेश के 6 बल्लेबाजों के विकेट झटके और दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट लिया, पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में खुर्रम शहजाद ने शानदार गेंदबाजी की मगर टीम को जीत नहीं दिला पाए, बांग्लादेश ने दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में मंगलवार को पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर 2-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बांग्लादेश को आखिरी दिन 143 रन की जरूरत थी और उसके दस विकेट सुरक्षित थे। बांग्लादेश ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और विजयी चौका शाकिब अल हसन ने लगाया।

Khurram Shahzad is what Jasprit Bumrah dreams to be.#PAKvsBAN | #WTC25 | #KhurramShahzad | #PakistanCricketpic.twitter.com/ykks6XMPOB