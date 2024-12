BAN vs WI, 1st ODI: बल्ला है या हथौड़ा?, बांग्लादेश बॉलर को दौड़ा-दौड़ा कर कूटा, 80 गेंद, 113 रन, 7 चौके और 8 छक्के, 294 रन पड़े कम, 14 गेंद पहले मारी बाजी

Highlights BAN vs WI, 1st ODI: रदरफोर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। BAN vs WI, 1st ODI: वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश पर 05 विकेट से जीत हासिल की। BAN vs WI, 1st ODI: 7 चौके और 8 छक्के शामिल हैं।

BAN vs WI, 1st ODI: वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड बल्ले से नहीं हथौड़ा से खेलते हैं? पहले आईसीसी एकदिवसीय मैच में बांग्लादेश बॉलर को दौड़ा-दौड़ा कर कूटा। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 294 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 14 गेंद पहले बाजी मार ली। 5 विकेट पर 295 रन बनाकर सीरीज में 1-0 की बढ़ल ले ली। रदरफोर्ड ने 80 गेंद पर 113 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। रदरफोर्ड को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। वेस्टइंडीज ने रविवार को बांग्लादेश पर पांच विकेट से जीत हासिल की।

Sherfane Rutherford's maiden ODI century powers the West Indies to an early series lead 👏#WIvSA 📝 https://t.co/WcwgfNF9RApic.twitter.com/voCakocuBa — ICC (@ICC) December 8, 2024

शेरफेन रदरफोर्ड की 80 गेंदों में 113 रन की तूफानी पारी की मदद से वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश को पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 14 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हराया। रदरफोर्ड ने 47वें ओवर में सौम्य सरकार की गेंद पर नाहिद राणा को कैच थमाने से पहले अपनी पारी में आठ छक्के और सात चौके लगाए।

वेस्टइंडीज ने उनकी इस पारी की मदद से 295 रन का लक्ष्य 47.4 ओवर में पांच विकेट खोकर हासिल कर दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में छह विकेट पर 294 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। उसकी तरफ से कप्तान मेहदी हसन मिराज ने 101 गेंदों में 74 रन बनाए।

उनके अलावा सलामी बल्लेबाज तनजीद हसन ने 60 रन बनाए जिसमें तीन छक्के और छह चौके शामिल हैं। महमुदुल्लाह ने 44 गेंदों में नाबाद 50 रन और जाकर अली ने 40 गेंदों में 48 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने 51 रन देकर तीन विकेट लिए। इसके जवाब में वेस्टइंडीज का स्कोर 23 ओवर के बाद तीन विकेट पर 100 रन था।

कप्तान शाई होप जब 88 गेंदों में चार छक्कों की मदद से 86 रन बनाकर मेहदी की गेंद पर आउट हुए तो वेस्टइंडीज का स्कोर चार विकेट पर 193 रन हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड और जस्टिन ग्रीव्स (31 गेंद पर नाबाद 41) ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। दूसरा एकदिवसीय मैच इसी स्थान पर मंगलवार को खेला जाएगा।

बांग्लादेश 15 साल में पहली बार कैरेबियाई धरती पर कोई टेस्ट जीतकर वनडे मैच में उतरा है। इस मैदान पर वनडे में सबसे सफल रन चेज़ है। होप ने अपनी भूमिका निभाई और जस्टिन ग्रीव्स ने भी। लेकिन रदरफोर्ड ने कुछ बेहतरीन स्ट्रोक लगाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।