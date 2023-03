Bangladesh vs Ireland 2023: सीरीज पर 2-0 से कब्जा, बांग्लादेश ने पहली बार किसी टीम को 10 विकेट से हराया, जानें प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज कौन

Highlights पहला मैच 183 रन से हराकर वनडे में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। तेज गेंदबाज हसन महमूद ने पहली बार पांच विकेट हासिल किए।

Bangladesh vs Ireland 2023: आखिरकार बांग्लादेश ने पहली बार वनडे में 10 विकेट से जीत दर्ज की। आयरलैंड के खिलाफ यह कारनामा कर दिया। हसन महमूद को प्लेयर ऑफ द मैच और मुशफिकुर रहीम को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। पहला मैच बांग्लादेश ने 183 रन से जीता था।

दूसरा मैच बारिश के कारण नहीं हो सका। बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों ने सभी 10 विकेट लिए। हसन महमूद ने, तस्किन अहमद ने 3 और इबादत हुसैन ने 2 विकेट झटके। तमीम एंड कंपनी ने सीरीज जीत के रूप शानदार प्रदर्शन किया। तेज गेंदबाज हसन महमूद ने पहली बार पांच विकेट हासिल किए।

