वीडियो: उमरान मलिक ने अपनी घातक गेंद से बांग्लादेश के बल्लेबाज का किया बुरा हाल, स्टंप उखड़कर हवा में उछला

Highlights जिस गेंद पर शांतों बोल्ड हुए वह गेंद 151 किलोमीट प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी बल्लेबाज को पता तक नहीं चला कि उसका स्टंप उखड़कर हवा में उछल गया है

BAN vs IND 2nd ODI: भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे में अपनी तेज गेंदबाजी से एकबार फिर से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से विरोधी टीम के बल्लेबाजों पर न केवल दबाव बनाया, बल्कि एक विरोधी टीम के बल्लेबाज को ऐसा आउट किया कि स्टंप उखड़ हवा में लहराता नजर आया।

क्रिकेट फैन्स भी उमरान की ऐसी घातक गेंदबाजी देखकर हैरान हो गए। दरअसल, खेल के 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर उमरान ने अपनी तेज गेंद का कहर बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर बरपाया। बैटिंग कर रहे बांग्लादेश के शांतो को बोल्ड कर अपनी टीम को तीसरी सफलता दिलाई। बता दें कि जिस गेंद पर शांतों बोल्ड हुए वह गेंद 151 किलोमीट प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी। बल्लेबाज को पता तक नहीं चला कि उसका स्टंप उखड़कर हवा में उछल गया है।

