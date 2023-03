BAN vs ENG: बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में विश्व विजेता इंग्लैंड पर 3-0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की

Highlights 159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड अपने 20 ओवरों में 142-6 स्कोर ही बना सकी इस जीत के साथ मौजूदा टी20 विश्व कप चैंपियन इंग्लैंड पर ऐतिहासिक टी20ई 3-0 से क्लीन स्वीप किया बांग्लादेश के दास ने 57 गेंद में 73 रन और नजमुल हुसैन शान्तो ने नाबाद 47 रन की पारी खेली

BAN vs ENG: शाकिब अल हसन की अगुवाई में बांग्लादेश ने मंगलवार को ढाका में तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में 16 रन से जीत के साथ मौजूदा टी20 विश्व कप चैंपियन इंग्लैंड पर ऐतिहासिक टी20ई 3-0 से क्लीन स्वीप किया। दास के 57 गेंद में 73 रन और नजमुल हुसैन शान्तो के नाबाद 47 रन की मदद से जीत के लिए 159 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड अपने 20 ओवरों में 142-6 स्कोर ही बना सकी।

इंग्लैंड सलामी बल्लेबाज डाविड मलान (53) और कप्तान जोस बटलर (40) के बीच दूसरे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी के दौरान जीत की स्थिति में दिख रहा था लेकिन इन दोनों के 14वें ओवर में लगातार गेंदों पर आउट होने से उसकी पारी लड़खड़ा गई और आखिर में वह छह विकेट पर 142 रन ही बना पाया। मुस्ताफिजुर ने चार ओवर में 14 रन देकर मलान का महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया जबकि बटलर अगली गेंद पर रन आउट हो गए।

इसके बाद बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शिकंजा कस दिया। तास्किन अहमद (26 रन देकर दो विकेट) उसके सबसे सफल गेंदबाज रहे। बांग्लादेश ने पहले मैच में छह विकेट और दूसरे मैच में चार विकेट से जीत दर्ज की थी। इंग्लैंड ने इससे पहले वनडे श्रृंखला 2-1 से जीती थी। बांग्लादेश ने तीसरा वनडे जीता था और इस तरह से वह सीमित ओवरों के दोनों प्रारूप के चैंपियन इंग्लैंड को लगातार चार मैचों में पराजित करने में सफल रहा।

A huge victory for Bangladesh 💥



The Tigers have whitewashed the reigning Men's #T20WorldCup Champions England 3-0 in the T20I series 🔥#BANvENG | 📝: https://t.co/muxyBFMbjApic.twitter.com/pZfKZmXjoH