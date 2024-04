Virat Kohli: टी-20 में नौवां शतक जड़कर विराट कोहली ने लगाई लंबी छलांग, अब बस बाबर आजम और क्रिस गेल से पीछे, ये अनचाहा रिकॉर्ड भी बनाया

Highlights विराट कोहली ने इस सीजन का पहला और अपने आईपीएल करियर का 8वां शतक जड़ा उन्होंने 72 गेंद में 113 रन बनाये कोहली के टी-20 में शतकों की कुल संख्या 9 हो गई है

Virat Kohli, IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली ने इस सीजन का पहला और अपने आईपीएल करियर का 8वां शतक जड़ा। कोहली ने अपनी पारी में शानदार पुल और फ्लिक लगाये । उन्होंने 72 गेंद में 113 रन बनाये और अब तक टूर्नामेंट में आरसीबी के कुल रनों का 38 प्रतिशत उन्हीं के बल्ले से निकला है । कोहली ने अपनी पारी में 12 चौके और तीन छक्के जड़े। इस शतक की मदद से IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए।

