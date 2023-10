Badrinath dham Rishabh Pant: भगवान बदरीनाथ द्वार पहुंचे पंत, धाम के रावल ने कहा- भगवान का अंगवस्त्र, प्रसाद और तुलसी माला दी, आज है जन्मदिन, देखें वीडियो

Highlights बदरीनाथ मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों में भी माथा टेका। बदरीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी का आशीर्वाद लिया। भगवान का अंगवस्त्र, प्रसाद और तुलसी माला दी।

Badrinath dham Rishabh Pant: भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने भगवान बदरीनाथ के दर्शन किये। पंत पूर्वाह्न 11.30 बजे हेलीकॉप्टर से बदरीनाथ धाम पहुंचे जहां श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्यों सहित स्थानीय युवाओं, क्रिकेट प्रेमियों तथा तीर्थयात्रियों ने उनका स्वागत किया। आज पंत का जन्मदिन है। फैंस लगातार दुआ कर रहे हैं।

उनके साथ खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी थे। हेलीपेड से ऋषभ पंत सीधे बदरीनाथ मंदिर पहुंचे तथा कुछ देर ‘वीआईपी काटेज’ में ठहरने के बाद मंदिर में दर्शन के लिए चले गये। मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉ. हरीश गौड़ ने बताया कि भगवान विष्णु के दर्शन के बाद उन्होंने बदरीनाथ मंदिर परिसर स्थित अन्य मंदिरों में भी माथा टेका।

इसके बाद उन्होंने बदरीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी का आशीर्वाद लिया। रावल ने उन्हें भगवान का अंगवस्त्र, प्रसाद और तुलसी माला दी। बदरीनाथ मंदिर में दर्शन करने के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों ने उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दूर से ही सबका अभिवादन किया। पंत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट के मूल निवासी हैं, लेकिन उनका परिवार अब रुड़की में रहता है।

