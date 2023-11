Babar Azam: कप्तानी से इस्तीफा, फैंस बोले बल्लेबाज अच्छे हैं, कप्तान नहीं

Highlights बाबर आजम ने कप्तानी से दिया इस्तीफा, फैंस हुए नाराज सोशल मीडिया पर बाबर के फैंस ने लगाई पीसीबी की क्लास World Cup 2023: बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान सिर्फ 4 मैच ही जीत पाई

Pakistan: विश्व कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन शानदार नहीं रहा। टीम को 9 मैंच में से सिर्फ चार मैचों में जीत मिली। 8 अंकों के साथ पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुई। बाबर आजम की कप्तानी पर इसे लेकर पाकिस्तान में कई सवाल उठे। 28 साल के बाबर आजम ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब अपनी कप्तानी से इस्तीफा देकर दे दिया है।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया एकाउंट से एक पोस्ट शेयर कर इस बात का ऐलान कर दिया कि अब वह आगे टीम पाकिस्तान के साथ बतौर कप्तान नहीं रहेंगे। वनडे,टेस्ट और टीट्वेंटी तीनों फॉर्मेट से बाबर ने इस्तीफा दे दिया है। बाबर के इस्तीफे के बाद से ही उनके फैंस का दर्द छलका है। बाबर के फैंस सोशल मीडिया पर फोटो, वीडियो शेयर कर बाबर को अपना कप्तान बता रहे हैं और पीसीबी की क्लास लगा रहे हैं।

PCB " ab zimmedari lekar resign kaun Karega? "



Hassan Ali "Bobzy the king 👑 kar lega "



❤️👏

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि पाकिस्तान प्वाइंट टेबल में पांचवें स्थान पर रही। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने भी महज 320 रन ही बनाए।

बाबर ने कहा, फैसला लेने का सही समय था

बाबर ने कहा कि साल 2019 से लेकर अब तक मैंने पूरी ईमानदारी से टीम को आगे ले जाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं कप्तानी से इस्तीफा दे रहा हूं। यह निर्णय लेने का सही समय है। हालांकि, एक खिलाड़ी के तौर पर मैं पाकिस्तान टीम से जुड़ा रहूंगा। पीसीबी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया था।

You did everything for this team my king. Allah has best plans for you In Sha Allah ❤️❤️

फैंस के आए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है। निराश मत हो चैंपियन। आप हमारे चैंपियन हैं और हमेशा रहेंगे और आप पहले से ही दुनिया में नंबर एक हैं। आपकी सभी सेवाओं के लिए धन्यवाद। दूसरे यूजर ने लिखा कि अच्छा फैसला।

I feel sorry for you my king 😭😭💔💔💔 Pakistani log ap jesa player deserve nai krty 😭💔 Shame on you PCB 🖐️🖐️🖐️

कप्तानी के बोझ ने आपकी बल्लेबाजी को भी प्रभावित किया। अपनी क्षमताओं का एहसास करने में कभी देर नहीं होती।

Victory and defeat are part of the game. Don't be disheartened, champion. You are and will always be our champion. And you are already number one in the world. Thank you for all your services.
#BabarAzam

जब बल्लेबाजी की बात आती है तो आप सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं लेकिन एक कप्तान के रूप में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।