नौकरी खोज रही पाकिस्तानी लड़की को बॉस के साथ समय बिताने के लिए कहा गया, शेयर किए स्क्रीनशॉट

Highlights नौकरी खोज रही पाकिस्तानी लड़की को बॉस के साथ समय बिताने के लिए कहा गया नौकरी देने के नाम पर सीनीयर से उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की अदीना हीरा को काम पर रखने वाले प्रबंधकों से अवांछित मैसेज मिले

नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक महिला ने सोशल मीडिया पर अपनी कहानी बताई है कि कैसे नौकरी देने के नाम पर सीनीयर से उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। अदीना हीरा ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इनडीड वेबसाइट पर नौकरियों की तलाश कर रहे एक फ्रेशर के रूप में अपने अनुभव के बारे में पोस्ट किया।

नौकरी के अवसरों के बजाय अदीना हीरा को काम पर रखने वाले प्रबंधकों से अवांछित मैसेज मिले। मैसेज में एक सीनीयर लेवल के अधिकारी ने अदन से कहा कि नौकरी पाने के लिए उन्हें उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताना होगा। अदीना हीरा ने अपनी आपबीती दुनिया को बताने के लिए मैसेजेस का स्क्रीनशॉट साझा किया।

Being a girl in Pakistan is too difficult! I applied for a job on the Indeed website, which was for fresh graduates, and this is the message I received. It's unbelievable!! Who knows how many innocent girls they must have taken advantage of. When a fresh graduate looks for a job, pic.twitter.com/QCDTeRZlLr