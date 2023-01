Aus vs SA 2023: क्लीन स्वीप की ओर ऑस्ट्रेलिया, ख्वाजा 195 पर नाबाद, स्मिथ का 30वां शतक, जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह पक्की कर लेगा

Highlights स्टीव स्मिथ (30) ने सर डॉन ब्रैडमैन (29) के शतकों की संख्या को पीछे छोड़ दिया है। माइकल क्लार्क को भी पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं। चार विकेट पर 475 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

Australia vs South Africa, 3rd Test 2023: तीन मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2-0 से आगे है। तीसरे टेस्ट में भी अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। ऑस्ट्रेलिया 3-0 से सीरीज पर कब्जा करने जा रहा है। साउथ अफ्रीका को पहले दो टेस्ट में बुरी तरह से हराया था।

इस टेस्ट में जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर लेगा। यह फाइनल इस साल जून में इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जायेगा। स्टीव स्मिथ (30) ने सर डॉन ब्रैडमैन (29) के शतकों की संख्या को पीछे छोड़ दिया है। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में माइकल क्लार्क को भी पीछे छोड़कर चौथे स्थान पर आ गए हैं।

उस्मान ख्वाजा और पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ की शतकीय पारियों के अलावा तीसरे विकेट के लिए 209 रन की साझेदारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज के तीसरे टेस्ट के बारिश से प्रभावित दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक चार विकेट पर 475 रन बनाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

ख्वाजा 368 गेंद में 19 चौके और एक छक्का लगाकर 195 रन पर नाबाद है। टेस्ट में यह उनकी सर्वश्रेष्ठ पारी है। स्मिथ ने 192 गेंद की पारी में 11 चौके और दो छक्के लगाये। यह उनके टेस्ट करियर का 30वां शतक है और वह इस प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गये।

इन दोनों के अलावा मार्नस लाबुशेन (79) और ट्रेविस हेड (70) ने भी अर्धशतक लगाएं, जिससे श्रृंखला में 2-0 की बढ़त लेने वाली टीम का दबदबा इस मैच में भी कायम है। बारिश और खराब रोशनी के कारण मैच को कई बार रोकना पड़ा। ख्वाजा ने लंच से पहले अपना शतक पूरा किया। इस मैदान पर यह उनकी लगातार तीसरी शतकीय पारी है।

इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 174 रन था जो 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ब्रिसबेन में आया था। उन्हें हालांकि 119 रन के स्कोर पर जीवनदान मिला जब एनरिच नॉर्किया ने गली में उनका कैच टपका दिया। इससे पहले, स्मिथ शतक पूरा कर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन के 30 टेस्ट शतकों में क्लब में शामिल हो गए।

Steve Smith passes Sir Donald Bradman on Australia's all-time list for most Test centuries 👏#WTC23 | #AUSvSApic.twitter.com/fwHvZDmo18 — ICC (@ICC) January 5, 2023

इस प्रारूप में उनसे आगे सिर्फ रिकी पोंटिंग (41) और स्टीव वॉ (32) जैसे पूर्व बल्लेबाज है। इस मैदान पर यह उनका चौथा शतक है। शतक पूरा करने के बाद वह केशव महाराज (एक विकेट पर 108 रन) की गेंद पर उन्हें ही आसान कैच देकर आउट हुए। अपनी शतकीय पारी के दौरान स्मिथ ने टेस्ट करियर रन के मामले में हेडन (8,625 रन) और माइकल क्लार्क (8,643) को पीछे छोड़ दिया।

वह अब 8,647 टेस्ट रन के साथ पोंटिंग (13,378), एलन बॉर्डर (11,174) और स्टीव वॉ (10,927) के बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की सूची में चौथे स्थान पर है। स्मिथ ने 92 टेस्ट मैचों में 60 से अधिक के औसत से रन बनाये है। ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले दिन की शुरुआत दो विकेट पर 147 रन के आगे से की और ख्वाजा ने अपनी पारी की 206वें गेंद पर टेस्ट का 13वां शतक पूरा किया।

स्मिथ के साथ उनकी साझेदारी टूटने के बाद उन्होंने हेड के साथ चौथे विकेट के लिए 112 रन जोड़े, जिसे कागिसो रबाडा (119 रन पर एक विकेट) ने तोड़ा। हेड ने इस दौरान 59 गेंद की आक्रामक पारी में आठ चौके जड़े और एक छक्का लगाया। स्टंप्स के समय ख्वाजा के साथ मैट रेनशॉ (पांच रन) क्रीज पर मौजूद थे।