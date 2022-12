Australia vs South Africa 2022: 142 ओवर और 34 विकेट, पूरे दो दिन का भी खेल नहीं हुआ, गाबा की पिच पर बरसे सहवाग, कहा- अगर भारत में होता तो...

Highlights 142 ओवर और पूरे दो दिन का भी खेल नहीं हुआ। किस तरह की पिचों की जरूरत है, इस पर व्याख्यान देने वाले की धृष्टता देखिये। भारत में होता, तो इसे टेस्ट क्रिकेट का अंत, टेस्ट क्रिकेट को बर्बाद करने वाला और न जाने क्या-क्या कहा जाता।

Australia vs South Africa 2022: भारत के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट दो दिनों के भीतर समाप्त होने के बाद गाबा की पिच के लिए ऑस्ट्रेलिया की खिंचाई की। इस मैच में 142 ओवरों में 34 विकेट गिरे। मैच के पहले दिन 15 विकेट और दूसरे दिन 19 विकेट गिरे।

दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दोनों पारियों में 152 और 99 रन बनाये। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को छह विकेट से अपने नाम किया। सहवाग ने ट्विटर पर लिखा, ‘‘ 142 ओवर और पूरे दो दिन का भी खेल नहीं हुआ। किस तरह की पिचों की जरूरत है, इस पर व्याख्यान देने वाले की धृष्टता देखिये।

142 overs and not even lasting 2 days and they have the audacity to lecture on what kind of pitches are needed. Had it happened in India, it would have been labelled end of test cricket, ruining test cricket and what not. The Hypocrisy is mind-boggling . #AUSvSA