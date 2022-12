Aus vs SA 2022: दक्षिण अफ्रीका 371 रन पीछे, पारी से हारेंगे!, पिछली तीन पारियों में अफ्रीकी टीम 200 रन भी नहीं बना सकी, कप्तान जीरो पर आउट

Highlights पिछली तीन पारियों में दक्षिण अफ्रीका टीम 200 रन भी नहीं बना सकी है जिससे उसकी हार तय लग रही है। कप्तान डीन एल्गर अपना विकेट गंवा ही चुके हैं। आखिरी सत्र में बारिश के कारण सात ओवर ही फेंके जा सके।

Australia vs South Africa 2022: डेविड वॉर्नर के दोहरे शतक के बाद एलेक्स कारी के शतक की मदद से आस्ट्रेलिया ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी आठ विकेट पर 575 के विशाल स्कोर पर घोषित करके दक्षिण अफ्रीका को पारी की हार की कगार पर धकेल दिया है।

दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर एक विकेट खोकर 15 रन बनाये थे। उसे आस्ट्रेलिया को दोबारा बल्लेबाजी के लिये उतारने के लिये अभी भी 371 रन और बनाने हैं। श्रृंखला में पिछली तीन पारियों में दक्षिण अफ्रीका टीम 200 रन भी नहीं बना सकी है जिससे उसकी हार तय लग रही है।

A mountain to climb for South Africa!



Watch #AUSvSA LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#WTC23 | 📝 https://t.co/FKgWE9jUq4pic.twitter.com/7ZiowF3h5j