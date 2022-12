Australia vs South Africa 2022: दूसरे टेस्ट में अफ्रीका का बुरा हाल, आखिरी पांच विकेट 10 रन के अंदर गंवाए, 189 पर ऑल आउट

Highlights दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी पांच विकेट 10 रन के अंदर गंवाए। दक्षिण अफ्रीका ने 11 रन के अंदर चार विकेट गंवाए। ब्रिसबेन में खेला गया पहला टेस्ट मैच छह विकेट से जीता था।

Australia vs South Africa 2022: कैमरन ग्रीन ने अपने टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पांच विकेट लिए जिससे ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन ही सोमवार को यहां पहली पारी में 189 रन पर समेट दिया। तेज गेंदबाज ग्रीन ने 27 रन देकर पांच विकेट लिए। यह टेस्ट क्रिकेट में पहला अवसर है, उन्होंने पारी में पांच विकेट हासिल किए।

दक्षिण अफ्रीका ने अपने आखिरी पांच विकेट 10 रन के अंदर गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 45 रन बनाए हैं। स्टंप उखड़ने के समय डेविड वॉर्नर 32 और मार्नस लाबुशेन पांच रन पर खेल रहे थे। कैगिसो रबाडा ने सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा (एक) को विकेट के पीछे कैच कराकर दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता दिलाई थी।

ऑस्ट्रेलिया अभी दक्षिण अफ्रीका से 144 रन पीछे है। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए गए दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एक समय उसका स्कोर पांच विकेट पर 67 रन था जिसके बाद काइल वेरीने (52) और मार्को जानसेन (59) ने छठे विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की।

A good day for the hosts as they take charge of the Boxing Day Test 👊



Watch #AUSvSA LIVE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺#WTC23 | 📝: https://t.co/FKgWE9jUq4pic.twitter.com/uP6i3QDOQw