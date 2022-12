Australia vs South Africa 2022: दो दिन में टेस्ट मैच खत्म, गाबा में 34 विकेट गिरे, ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 99 पर आउट कर 6 विकेट से मारी बाजी

Highlights मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के दौरान दो दिन में 34 विकेट गिरे। तेज गेंदबाजों की अनूकुल घास से भरी पिच पर दूसरे दिन भी विकेटों का पतझड़ लगा रहा। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 218 रन पर सिमट गई जिससे टीम ने 66 रन की बढ़त हासिल की।

Australia vs South Africa 2022: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को दो दिन में मात दे दी। दो दिन में 34 विकेट गिरे और ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से बाजी मार ली। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से खेला जाएगा।

ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी को दूसरी पारी में भी ध्वस्त करते हुए पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे ही दिन रविवार को यहां छह विकेट की जीत के साथ तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। मैच में ऑस्ट्रेलिया की जीत के दौरान दो दिन में 34 विकेट गिरे। गाबा में तेज गेंदबाजों की अनूकुल घास से भरी पिच पर दूसरे दिन भी विकेटों का पतझड़ लगा रहा।

