Aus vs Pak 2023: कल से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में भिड़ंत, लियोन की नजरें खास रिकॉर्ड पर, केवल 4 विकेट दूर, जानें आंकड़े

Highlights ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की नजरें 500वें टेस्ट विकेट पर लगी होंगी। अनुभवी गेंदबाज लियोन के 496 विकेट हो चुके हैं। शेन वॉर्न (708) और ग्लेन मैकग्रा (563) हैं।

Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट कल से शुरू हो रहा है। ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के उप-कप्तान के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने पर्थ में शुरुआती मुकाबले के लिए दो नवोदित खिलाड़ी को डेब्यू करने को मौका दिया है।

ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच बृहस्पतिवार से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की नजरें 500वें टेस्ट विकेट पर लगी होंगी। आस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाज लियोन के 496 विकेट हो चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों में सिर्फ शेन वॉर्न (708) और ग्लेन मैकग्रा (563) हैं।

🚨 Australia have named their playing XI ahead of the first #WTC25 Test against Pakistan.



Details ⬇️#AUSvPAKhttps://t.co/AyV87m0cFy — ICC (@ICC) December 13, 2023

ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तानः

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, जोश हेजलवुड।

पाकिस्तान: शान मसूद (कप्तान), इमाम-उल-हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, आमेर जमाल, खुर्रम शहजाद

लियोन ने पर्थ में तीन टेस्ट में 22 विकेट लिये हैं। पाकिस्तानी टीम के निदेशक मोहम्मद हफीज ने कहा ,‘उपमहाद्वीप से होने के कारण हम आफ स्पिनरों को बखूबी खेलते हैं। पिछली कुछ सीरीज में लियोन के खिलाफ हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है। हम आगे भी यही कोशिश करेंगे।’ आस्ट्रेलियाई उपकप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा ,‘लियोन टीम में आक्रामकता और नियंत्रण दोनों लेकर आते हैं।

🚨 JUST IN: Two debutants named in Pakistan's playing XI for the first Test against Australia 😮#WTC25 | #AUSvPAK | Details 👇 — ICC (@ICC) December 13, 2023

वह आक्रामक होने के साथ रक्षात्मक गेंदबाजी भी कर सकते हैं। उन्हें सारे गुर आते हैं। वह 500 विकेट के करीब है जो बहुत बड़ी उपलब्धि है।’ पाकिस्तानी टीम आस्ट्रेलिया में कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी है। दोनों टीमों के बीच आस्ट्रेलिया में हुए मुकाबलों में से आस्ट्रेलिया ने 26 और पाकिस्तान ने चार जीते हैं जबकि सात मैच ड्रॉ रहे।

Pakistan look forward to the upcoming Test series against Australia to build on their exciting #WTC25 start 🔥#AUSvPAKhttps://t.co/MzvilvA3Dt — ICC (@ICC) December 13, 2023

दोनों टीमों की आखिरी टक्कर 2022 में पाकिस्तान में हुई थी, जब आस्ट्रेलिया ने तीन मैचों की सीरीज 1-0 से जीती थी। आस्ट्रेलिया इस सीरीज में विश्व टेस्ट चैम्पियन के तौर पर और पूरी मजबूत टीम लेकर उतर रहा है। मिचेल मार्श ने हरफनमौला के तौर पर कैमरन ग्रीन की जगह ली है और लियोन चोट से उबरकर वापसी कर रहे हैं।