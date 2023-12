Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया 300 रन से आगे, पाकिस्तान को पहली पारी में नहीं दिया फॉलोऑन, जानें तीसरे दिन का हाल

Highlights पाकिस्तान को 271 रन पर ऑल आउट कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह एक और लाभदायक दिन का अंत रहा। तीन मैचों की सीरीज के शुरुआती टेस्ट में शिकंजा कसने में मदद की।

Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में पकड़ मजबूत बना ली। तीसरे दिन खेल खत्म होने तक 300 रन की बढ़त ले ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 487 रन बनाया। जवाब में पाक की टीम तीसरे दिन 271 रन पर ढेर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि पाक को फॉलोऑन नहीं दिया और दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 82 रन बना लिए है।

ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए यह एक और लाभदायक दिन का अंत रहा। इमाम-उल-हक ने 62 रन पारी खेली। स्टीव स्मिथ और उस्मान ख्वाजा की बदौलत आस्ट्रेलिया ने दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में दो विकेट गंवाकर 84 रन बना लिये थे। पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 271 रन पर सिमट गयी जिससे वह आस्ट्रेलिया से 216 रन से पीछे थी।

