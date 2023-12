Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: विदाई टेस्ट सीरीज में शानदार शतक, कई रिकॉर्ड तोड़े वार्नर, 4.12 की औसत के कूटे रन, पाक बॉलर की शामत, देखें वीडियो

Highlights पाकिस्तान के बॉलर असहाय नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी को केवल एक विकेट मिला। आमेर जमाल ने दो बल्लेबाजों को सफलतापूर्वक फंसाया।

Australia vs Pakistan, 1st Test 2023: सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने अपनी विदाई टेस्ट सीरीज में शानदार शतक जड़कर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। पाकिस्तान के खिलाफ 6 शतक लगाकर पूर्व कप्तान रिंकी पोटिंग से आगे निकल गए। पाकिस्तान के बॉलर असहाय नजर आए। शाहीन शाह अफरीदी को केवल एक विकेट मिला।

वार्नर की 164 रन की पारी ने दर्शक को भरपूर मनोरंजन किया। उन्होंने 26वां टेस्ट शतक जड़ने के लिए कुछ बेहतरीन शॉट खेले। उस्मान ख्वाजा के साथ पहले विकेट के लिए 126 रन जोड़े। खुर्रम, फहीम और शाहीन को एक-एक विकेट मिला, जबकि आमेर जमाल ने दो बल्लेबाजों को सफलतापूर्वक फंसाया।

सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने अपनी विदाई टेस्ट सीरीज में शानदार शतक जड़ा जिससे आस्ट्रेलिया ने गुरुवार का यहां तीन मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले के शुरुआती दिन पाकिस्तान के कम अनुभवी गेंदबाजों के खिलाफ स्टंप तक पांच विकेट पर 346 रन बना लिये।

वॉर्नर ने 211 गेंद में 164 रन की शतकीय पारी खेली और यह उनका साल का पहला टेस्ट शतक था जिससे उन्होंने कप्तान पैट कमिंस के उछाल भरी पिच पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने के फैसले को सही साबित किया। सैंतीस साल के वॉर्नर अपने गृहनगर सिडनी में अंतिम टेस्ट के बाद संन्यास ले लेंगे।

उन्होंने पहले दो सत्र में पाकिस्तानी गेंदबाजों को जरा भी राहत नहीं लेने दी और अंतिम घंटे में डीप स्क्वायर लेग पर आउट होने से पहले 16 चौके और चार छक्के जमाये। स्टंप तक मिचेल मार्श 15 और एलेक्स कैरी 14 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान इस मैच में किसी भी विशेषज्ञ स्पिनर के साथ नहीं उतरा और उसने तेज गेंदबाज आमेर जमाल (63 रन देकर दो विकेट) और खुर्रम शहजाद (62 रन देकर एक विकेट) को पदार्पण कराया। पाकिस्तान के खिलाड़ी दो बार वॉर्नर को आउट करने का मौका चूक गये।

वॉर्नर ने जब अपना 26वां टेस्ट शतक पूरा किया तब शहजाद मिड ऑन पर सिर के ऊपर उनका कैच लपकने से चूक गये और फिर जब वॉर्नर 150 रन पर पहुंचे तो सरफराज अहमद ने स्टंपिंग का मुश्किल मौका गंवा दिया। हालांकि आखिरी सत्र पाकिस्तान के लिए विकेटों के लिहाज से अच्छा रहा जिसमें उसने आस्ट्रेलिया के तीन खिलाड़ियों को आउट किया।

शहजाद ने स्टीव स्मिथ को 31 रन पर विकेट के पीछे कैच आउट कराया। फिर ट्रेविस हेड (40 रन) और वॉर्नर आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में जमाल के शिकार हुए। पिछले साल मेलबर्न में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने के बाद टेस्ट क्रिकेट में खराब दौर से गुजर रहे वॉर्नर को पर्थ टेस्ट में मौका दिये जाने की आलोचना हो रही थी लेकिन बायें हाथ के इस बल्लेबाज ने शतक जड़कर करारा जवाब दिया। वॉर्नर और उस्मान ख्वाजा (41 रन) ने पहले सत्र में शतकीय साझेदारी निभायी जिससे आस्ट्रेलिया ने लंच तक बिना विकेट गंवाये 117 रन बना लिये थे।

वॉर्नर ने महज 41 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था लेकिन इसके बाद उन्होंने संयम से बल्लेबाजी की। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना छठा टेस्ट शतक जमाल की गेंद पर अपर कट से लगे चौके से महज 125 गेंद में पूरा किया। वॉर्नर की आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए ख्वाजा ने दूसरे छोर पर साथ निभाना बेहतर समझा।

