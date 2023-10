Australia vs Netherlands Score World Cup 2023: दिल्ली में टूटे कई रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कई कारनामा ध्वस्त किए, देखें 7 बड़े आंकड़े

Highlights वनडे क्रिकेट के इतिहास में यह चौथा सबसे तेज शतक है। सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम है। 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंद में 149 रन बनाये थे जिसमें 16 चौके और नौ छक्के शामिल थे।

Australia vs Netherlands Score World Cup 2023: ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने नीदरलैंड के खिलाफ मैच में बुधवार को एक दिवसीय विश्व कप का सबसे तेज शतक जड़ते हुए सिर्फ 40 गेंद में तिहरा अंक छुआ। बास डि लीडे को 49वें ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्का लगाकर शतक पूरा किया। नीदरलैंड के खिलाफ आठ विकेट पर 399 रन बनाने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने कई रिकॉर्ड तोड़े।

कुछ नए रिकॉर्ड इस प्रकार हैः

1 .ग्लेन मैक्सवेल विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने सिर्फ 40 गेंद में तिहरा अंक छुआ।

2 .वनडे में किसी आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज का यह सबसे तेज शतक है।

3 .मैक्सवेल ने पैट कमिंस के साथ सातवें विकेट के लिये 107 रन जोड़े जो विश्व कप में इस विकेट या इससे नीचे किसी विकेट के लिये सबसे बड़ी साझेदारी है।

4 .दोनों ने 14 . 37 की रनरेट से रन बनाए, जो विश्व कप में किसी शतकीय साझेदारी के लिये आस्ट्रेलिया का सर्वोच्च रनरेट है।

5 .मार्क वॉ (1996) , रिकी पोंटिंग (2003) और मैथ्यू हेडन (2007) के बाद डेविड वॉर्नर विश्व कप में लगातार दो शतक जमाने वाले आस्ट्रेलिया के चौथे बल्लेबाज बन गए।

6 .वॉर्नर ने आस्ट्रेलिया के लिये सर्वाधिक छह विश्व कप शतक जमा लिये हैं। उन्होंने रिकी पोंटिंग (पांच) को पछाड़ा और सचिन तेंदुलकर की बराबरी की।

7 .भारत में विश्व कप के मैच में यह आस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर है और विश्व कप में दूसरा सर्वोच्च स्कोर है।

वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले दस बल्लेबाज:

1 . ग्लेन मैक्सवेल, आस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड, दिल्ली 2023 (40 गेंद में 106 रन)

2 . एडेन मार्कराम , दक्षिण अफ्रीका बनाम श्रीलंका ,दिल्ली 2023 (49 गेंद में 106 रन)

3 . केविन ओब्रायन, आयरलैंड बनाम इंग्लैंड, बेंगलुरू 2011 (50 गेंद में 113 रन)

4 . ग्लेन मैक्सवेल, आस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका, सिडनी 2015 (51 गेंद में 102 रन)

5 . एबी डिविलियर्स , दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज, सिडनी 2015 (52 गेंद में 162 रन)

6 . इयोन मोर्गन, इंग्लैंड बनाम अफगानिस्तान, मैनचेस्टर 2019 (57 गेंद में 162 रन)

7 . हेनरिच क्लासेन , दक्षिण अफ्रीका बनाम इंग्लैंड , मुंबई 2023 (61 गेंद में 109 रन)

8 . रोहित शर्मा , भारत बनाम अफगानिस्तान, दिल्लर 2023 (63 गेंद में 131 रन)

9 . कुसल मेंडिस , श्रीलंका बनाम पाकिस्तान , हैदराबाद 2023 (65 गेंद में 122 रन)

10 . मैथ्यू हेडन , आस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका, बासेटेरे 2007 (66 गेंद में 101 रन)।

न्यूजीलैंड के कोरी एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2014 में 36 गेंद में 131 रन बनाये थे। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी में 37 गेंद में 102 रन बनाये थे। मैक्सवेल ने डच टीम के खिलाफ 44 गेंद में नौ चौकों और आठ छक्कों की मदद से 106 रन की पारी खेली।

विश्व कप में सबसे तेज शतक जमाने वाले बल्लेबाजों की सूची में आयरलैंड के केविन ओब्रायन तीसरे स्थान पर हैं जिन्होंने 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ 50 गेंद में 113 रन बनाये थे । मैक्सवेल इससे पहले 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंद में 102 रन भी बना चुके हैं।

दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स ने 2015 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 गेंद में 162 रन की पारी खेली थी । भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस सूची में सातवें स्थान पर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ इसी विश्व कप में 11 अक्टूबर को 63 गेंद में 131 रन बनाये थे।