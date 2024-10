Australia A vs India A 2024: टीम इंडिया 107 रन पर ढेर?, 3 खिलाड़ी दोहरे अंक में पहुंचे, रुतुराज गायकवाड़ 0 और  ईशान किशन 4 पर आउट, ब्रेंडन डोगेट ने झटके 6 विकेट

Highlights Australia A vs India A, 1st unofficial Test live updates 2024: Australia A vs India A, 1st unofficial Test live updates 2024: Australia A vs India A, 1st unofficial Test live updates 2024:

Australia A vs India A, 1st unofficial Test live updates 2024: भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच गुरुवार से चार दिवसीय क्रिकेट मैच शुरू हो गया। टीम इंडिया का हाल बहुत ही खराब है और टीम 107 पर ढेर हो गई। ब्रेंडन डोगेट ने 6 विकेट झटके। भारतीय टीम के तीन खिलाड़ी दोहरे अंक पर पहुंचे। साई सुदर्शन ने 35 गेंद में 21 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 77 गेंद में 36 रन बनाए। नवदीप सैनी ने 43 गेंद में 23 रन बनाए। ईशान किशन ने 11 गेंद में 4 रन बनाए। भारत-ए के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने खाता नहीं खोल सके। अभिमन्यु ईश्वरन 4 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी भी 0 पर आउट हुए।

1ST Test. Australia A Won the Toss & elected to Field https://t.co/Muo9yCxb4q#AUSAvINDA — BCCI (@BCCI) October 30, 2024

प्रसिद्ध कृष्णा पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ईश्वरन, नीतीश और प्रसिद्ध को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 नवंबर से शुरू होने वाली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में चुना गया है और इसलिए भारतीय टीम प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों में उनके प्रदर्शन पर विशेष निगाह है। ईश्वरन का प्रदर्शन बेहद महत्वपूर्ण होगा।

क्योंकि अगर कप्तान रोहित शर्मा निजी कारणों से पांच टेस्ट मैच की इस सीरीज के एक या दो मैच में नहीं खेल पाते हैं तो फिर इस 29 वर्षीय बल्लेबाज को पारी की शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। ईश्वरन काफी अनुभवी बल्लेबाज हैं। उन्होंने अभी तक 99 प्रथम श्रेणी मैचों में 7638 रन बनाए हैं जिसमें 27 शतक और 29 अर्धशतक शामिल हैं।

वह इस समय अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में परिस्थितियां पूरी तरह से भिन्न होगी। नीतीश के आंकड़े इतने प्रभावशाली नहीं हैं लेकिन वह तेज गेंदबाजी करने के अलावा अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और इसी वजह से चयन समिति ने चोट से उबरने के बाद वापसी करने वाले शार्दुल ठाकुर पर उन्हें प्राथमिकता दी है। नीतीश के पास अपनी काबिलियत साबित करने का यह बेहतरीन मौका होगा।