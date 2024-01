AUS vs WI, First Test: हेजलवुड का जादू!, वेस्टइंडीज खिलाड़ी नाचे, 9 विकेट झटक ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट से जीत दिलाई, WTC में 7.05 प्रतिशत अंक से आगे कंगारू, जानें तालिका का हाल

Highlights वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराते हुए सीम गेंदबाजी का जादू पेश किया। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार सुबह वेस्टइंडीज को 120 रनों पर आउट कर दिया।

AUS vs WI, First Test: ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को पहले टेस्ट क्रिकेट मैच में बुरी तरह से मात दी। पहले मैच में 10 विकेट से जीत हासिल कर WTC प्वाइंट टेबल में स्थान और पुख्ता कर दी। जोश हेज़लवुड ने दोनों पारी में 9 विकेट झटके। ट्रैविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

ऑस्ट्रेलियाई जोश हेज़लवुड ने शुक्रवार को एडिलेड ओवल में पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराते हुए सीम गेंदबाजी का जादू पेश किया। पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 5 विकेट लिए। पहली पारी में 95 रनों से आगे खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार सुबह वेस्टइंडीज को 120 रनों पर आउट कर दिया।

इसके बाद उन्होंने सात ओवर से कम समय में 26 रन के विजयी लक्ष्य को हासिल कर लिया। हालांकि कुछ देर का नाटक भी हुआ, जब स्कोर बराबर होने के साथ ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को शमर जोसेफ के बाउंसर द्वारा जबड़े पर चोट लगने के कारण रिटायर हर्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा।

ऑस्ट्रेलिया आईसीसी द्वारा जारी ताजा विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) तालिका में 61.11 प्रतिशत अंक के साथ पहले पायदान पर है। भारत को दूसरे स्थान पर खिसका कर शीर्ष पर पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा जारी तालिका में पैट कमिंस की टीम रोहित शर्मा की भारतीय टीम से 7.05 प्रतिशत अंक ऊपर है।

