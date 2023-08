AUS VS SA 2023: कमिंस के बाद स्मिथ और स्टार्क दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर, ये खिलाड़ी वनडे सीरीज में करेगा कप्तानी

Highlights मिशेल मार्श को पांच मैचों की सीरीज के लिए स्टैंड-इन वनडे कप्तान नामित किया गया है। टी-20 के लिए स्मिथ की जगह एश्टन टर्नर को बुलाया गया है। सात से 17 सितंबर तक पांच वनडे की सीरीज होगी।

AUS VS SA 2023: ऑस्ट्रेलिया टीम को बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस के बाद स्टीव स्मिथ और मिशेल स्टार्क चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए हैं। पैट कमिंस की अनुपस्थिति में मिशेल मार्श को पांच मैचों की सीरीज के लिए स्टैंड-इन वनडे कप्तान नामित किया गया है।

स्मिथ की चोट के कारण मार्नस लाबुशेन की वनडे टीम में वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इस बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी विश्व कप टीम से बाहर कर दिया गया था। स्टार्क की चोट का मतलब है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन, जो पहले से ही टी20 टीम का हिस्सा हैं, को वनडे के लिए भी बुलाया जाएगा। टी-20 के लिए स्मिथ की जगह एश्टन टर्नर को बुलाया गया है।

