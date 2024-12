AUS vs IND, 4th Test: एक ही नाव पर सवार यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल?, कप्तान रोहित शर्मा बोले- युवा प्लेयर को स्वच्छंद होकर खेलने दें

Highlights गिल जानता है कि बड़े स्कोर कैसे बनाए जाते हैं और वह पहले ऐसा कर चुका है। हमें दो या तीन टेस्ट मैच के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। यहां अभी तक तीन टेस्ट मैच खेले हैं। भारत में वह अच्छी फॉर्म में था।

AUS vs IND, 4th Test:यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और शुभमन गिल अपनी अनियमित फॉर्म के कारण भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मौजूदा टेस्ट श्रृंखला में एक जैसी स्थिति में है लेकिन कप्तान रोहित शर्मा का मानना है कि इन तीनों में से किसी पर भी अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा क्योंकि इससे स्थिति और जटिल हो जाएगी। जायसवाल ने पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 161 रन की मैच जिताने वाली पारी खेली थी लेकिन इसके बाद उनका बल्ला नहीं चल पाया जबकि गिल और पंत अभी तक खेले गए तीन टेस्ट मैच में अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठा पाए। रोहित ने इन तीनों बल्लेबाजों की फॉर्म को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘गिल, जायसवाल और पंत जैसे खिलाड़ी एक ही नाव पर सवार हैं।

💬💬 Jasprit Bumrah's confidence in his skillset, clarity of thought, and simple approach make it very easy for me.#TeamIndia captain Rohit Sharma shares his thoughts on captaining Jasprit Bumrah and his impact in the series so far. 👌#AUSvIND | @ImRo45 | @Jaspritbumrah93pic.twitter.com/WiXulJhqlj