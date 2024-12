AUS vs IND, 2nd Test: जसप्रीत बुमराह भी इंसान और दोनों छोर से गेंदबाजी नहीं कर सकता?, रोहित शर्मा ने कहा-ऐसे भी दिन आएंगे जब बूम-बूम को विकेट नहीं मिलेंगे

Highlights आप उससे दोनों छोर से गेंदबाजी करने की उम्मीद नहीं कर सकते। दो टेस्ट खेलने वाले इस गेंदबाज का बचाव किया। बिना किसी कारण के बाहर करना अच्छा नहीं लगेगा।

AUS vs IND, 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) के दिन-रात्रि दूसरे टेस्ट मैच को गंवाने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जसप्रीत बुमराह भी इंसान है और हमेशा अपने दम पर पूरी गेंदबाजी का भार नहीं उठा सकते हैं। रोहित ने बुमराह का साथ देने के लिए टीम के अन्य गेंदबाजों से अपना स्तर ऊंचा करने को कहा। भारत दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से 10 विकेट से हार गया । बुमराह ने इस दौरान आस्ट्रेलिया की पहली पारी में चार विकेट लिये। रोहित ने मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘ जसप्रीत बुमराह अकेले जिम्मेदारी नहीं ले सकते। आप उससे दोनों छोर से गेंदबाजी करने की उम्मीद नहीं कर सकते। अन्य गेंदबाजों को भी आगे आकर जिम्मेदारी साझा करने की जरूरत है क्योंकि ऐसे भी दिन आएंगे जब बुमराह को विकेट नहीं मिलेंगे।’’

Australia win the second Test and level the series.#TeamIndia aim to bounce back in the third Test.



Scoreboard ▶️ https://t.co/upjirQCmiV#AUSvINDpic.twitter.com/Tc8IYLwpan