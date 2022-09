Asia Cup 2022: 'आसिफ अली को बाकी टूर्नामेंट से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए', एसीबी के पूर्व सीईओ ने की मांग

Highlights एसीबी के पूर्व सीईओ ने लिखा, यह आसिफ अली द्वारा चरम स्तर पर मूर्खता है कहा- गेंदबाज को जश्न मनाने का अधिकार है लेकिन शारीरिक होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं शफीक स्तनिकजई ने ट्विटर पर लिखा- आसिफ अली को बाकी टूर्नामेंट से प्रतिबंधित होना चाहिए

Asia Cup 2022 AFG vs PAK: एशिया कप 2022 में बुधवार को खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के आसिफ अली और अफगानिस्तान के गेंदबाज फरीद अहमद मलिक के बीच जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। यहां तक की आसिफ अली ने अहमद मलिक को मारने के लिए बल्ला तक उठा लिया। उनके इस बर्ताव के कारण उन्हें शेष टूर्नामेंट के मैचों से बैन करने की मांग हो रही है।

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के पूर्व सीईओ शफीक स्तनिकजई ने आईसीसी से आसिफ अली को बाकि टूर्नामेंट से बैन करने की मांग की है। एसीबी के पूर्व सीईओ ने ट्विटर पर वीडियो के शेयर करते हुए लिखा, यह आसिफ अली द्वारा चरम स्तर पर मूर्खता है और बाकी टूर्नामेंट से प्रतिबंधित होना चाहिए, किसी भी गेंदबाज को जश्न मनाने का अधिकार है लेकिन शारीरिक होना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

This is stupidity at extreme level by Asif Ali and should be ban from the rest of the tournament, any bowler has the right to celebrate but being physical is not acceptable at all https://t.co/ebnqSaRRmD