Asia Cup 2023: एशिया कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के, यहां देखें टॉप-5 लिस्ट, ये खिलाड़ी पहले नंबर पर

Highlights ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने तीन-तीन अंक के साथ सुपर चार में जगह बनाई। नेपाल अपने दोनों मैच हारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

Asia Cup 2023: आखिरकार टीम इंडिया ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर सुपर फोर में जगह बना ली। पुल-ए में भारत दूसरे स्थान पर रहा। पाकिस्तान की टीम पहले पायदान पर है। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान ने तीन-तीन अंक के साथ सुपर चार में जगह बनाई, जबकि नेपाल अपने दोनों मैच हारने के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गया। भारत और पाकिस्तान का मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था।

भारत के लिए एशिया कप की एक पारी में सर्वाधिक छक्के (वनडे)- (Most sixes in an Asia Cup innings for India (ODIs)-

7-सौरव गांगुली बनाम बांग्लादेश, ढाका, 2000

6-एमएस धोनी बनाम हांगकांग, कराची, 2008

5-सुरेश रैना बनाम हांगकांग, कराची, 2008

5-वीरेंद्र सहवाग बनाम पाकिस्तान, कराची, 2008

5-रोहित शर्मा बनाम नेपाल, पल्लेकेले, 2023।

10 विकेट की जीत (वनडे) में भारत के लिए सबसे बड़ी शुरुआती साझेदारी- (Highest opening partnerships for India in 10-wicket wins (ODIs)-

201* - वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन, 2009

197* - सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली बनाम ZIM, शारजाह, 1998

192* - शिखर धवन और शुभमन गिल बनाम ZIM, हरारे, 2022

147* - रोहित शर्मा और शुभमन गिल बनाम नेपाल, पल्लेकेले, 2023

एशिया कप (वनडे) में भारत के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी- (Highest opening partnerships for India in Asia Cup (ODIs)-

210 - रोहित शर्मा और शिखर धवन बनाम PAK, दुबई, 2018

161 - सचिन तेंदुलकर और मनोज प्रभाकर बनाम श्रीलंका, शारजाह, 1995

147* - रोहित शर्मा और शुभमन गिल बनाम नेपाल, पल्लेकेले, 2023

127 - वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर बनाम हांगकांग, कराची, 2008।

नेपाल ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर 48.2 ओवर में 230 रन बनाए। भारत में जब 2.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 17 रन बनाए थे, तब बारिश के कारण लगभग दो घंटे तक खेल रुका रहा। इसके बाद भारत को डकवर्थ लुईस पद्धति से 23 ओवर में 145 रन का लक्ष्य मिला। भारत ने 20.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 147 रन बनाकर जीत दर्ज की।

रोहित ने 59 गेंदों पर छह चौकाें और पांच छक्कों की मदद से नाबाद 74 रन बनाए जबकि गिल ने 62 गेंदों पर नाबाद 67 रन की पारी खेली जिसमें आठ चौके और एक छक्का शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ अपने पिछले मैच में 104 रन पर आउट होने वाले नेपाल को आसिफ शेख (97 गेंदों पर 58 रन) और कुशाल भुर्तेल (25 गेंदों पर 38 रन) ने पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई।

निचले क्रम में सोमपाल ने 56 गेंदों पर 48 रन का उपयोगी योगदान किया। भारतीय गेंदबाज नेपाल के अनुभवहीन बल्लेबाजों के सामने प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने 40 रन देकर तीन विकेट लिए, लेकिन दूसरे स्पिनर कुलदीप यादव (10 ओवर में 34 रन) को कोई सफलता नहीं मिली।

तेज गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज ने 61 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि मोहम्मद शमी, शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पंड्या को एक-एक विकेट मिला। रोहित और गिल ने इसके बाद अपने नैसर्गिक अंदाज में बल्लेबाजी करके 13.4 ओवर में शतकीय साझेदारी पूरी की। रोहित ने इस बीच 39 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। गिल ने इसके बाद लामिछाने पर चौका जड़कर 47 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया।