Asia Cup 2022 Super 4: श्रीलंका-अफगानिस्तान के बीच आज और भारत-पाक में 4 सितंबर को टक्कर, यहां जानें 4 टीमों के बारे में

Asia Cup 2022 Super 4 Full Schedule and Points Table: एशिया कप 2022 मेगा महामुकाबला आज से शुरू हो रहा है। श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच पहला मैच आज शारजाह में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप 2022 में दूसरी बार आमने-सामने हैं।

भारत और पाकिस्तान मुकाबला 4 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारत ने लीग चरण में पाकिस्तान को मात दी थी। एशिया कप सुपर 4 प्रारूप ग्रुप स्टेज में 6 टीमों को 2 ग्रुप-ग्रुप ए और ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और हांगकांग हैं, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान हैं। सभी मैच 7-30 बजे शाम को देख सकते हैं।

भारत ने ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हांगकांग के खिलाफ 155 रन की शानदार जीत के बाद दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है। ग्रुप बी में अफगानिस्तान की टीम नंबर एक है और श्रीलंका और बांग्लादेश को बाह किया और दूसरे स्थान पर है।

All you need to know about the Super Four stage of #AsiaCup2022 and how it works 👇https://t.co/aAEesfv2RS