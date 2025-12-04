जो रूट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला शतक लगाकर महान खिलाड़ियों के एलीट ग्रुप में हो गए शामिल

गाबा: इंग्लैंड के स्टार बैट्समैन जो रूट ने गुरुवार को आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई धरती पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। उन्होंने यह कामयाबी ब्रिस्बेन के गाबा में दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन हासिल की।

जो रूट ने डे-नाइट टेस्ट मैच में अपना 40वां टेस्ट शतक बनाया। उनके शतक की मदद से इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करने के बाद 250 रन का आंकड़ा पार किया। इस लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे माइलस्टोन ने ऑस्ट्रेलिया में जो रूट के लंबे सूखे को खत्म किया।

जो रूट ने अपने टेस्ट करियर की 291वीं पारी में यह उपलब्धि हासिल की। ​​यह शतक 159 से ज़्यादा मैचों के इंतज़ार के बाद आया है। यह पारी उनकी पांचवीं एशेज टेस्ट सेंचुरी भी है, क्योंकि उनकी पिछली चार सेंचुरी इंग्लैंड में आई थीं। इस पारी से पहले, ऑस्ट्रेलिया में उनका सबसे ज़्यादा टेस्ट स्कोर सिर्फ़ 89 रन था, जो उन्होंने 2021 में ब्रिस्बेन में बनाया था।

यह मुकाम हासिल करने के बाद जो रूट टेस्ट क्रिकेट के महान खिलाड़ियों के एलीट ग्रुप में शामिल हो गए हैं। उनके अब 40 टेस्ट शतक हो गए हैं। वह सचिन तेंदुलकर (51), जैक्स कैलिस (45) और रिकी पोंटिंग (41) के बाद क्रिकेट इतिहास में सिर्फ चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। उनके नाम 66 टेस्ट हाफ सेंचुरी भी हैं।

इंग्लैंड ने गाबा में चल रहे दूसरे एशेज टेस्ट के पहले दिन मिचेल स्टार्क के हाथों दो विकेट जल्दी गंवाने के बाद अच्छी वापसी की। जो रूट और जैक क्रॉली के बीच 93 रन की अहम साझेदारी ने पारी को संभाला।

इसके बाद रूट ने मोमेंटम को आगे बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया में अपनी लंबे समय से इंतज़ार की जा रही पहली टेस्ट सेंचुरी पूरी की और दिन का अंत इंग्लैंड के एंकर के तौर पर किया। इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल 252/7 पर खत्म किया, जिससे खराब शुरुआत के बाद वे मुकाबले में वापस आ गए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक ने पिंक-बॉल कंडीशन में दबाव बनाना जारी रखा।

