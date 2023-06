एशेज सीरीज: इंग्लैंड के अजीबोगरीब फिल्ड सेट-अप में जब फंस गए उस्मान ख्वाजा, 6 खिलाड़ियों ने घेर रखा था...देखें वीडियो

बर्मिंघम: एशेज सीरीज के पहले टेस्ट मैच में रविवार का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी को 386 रन पर समेटने के बाद 35 रन की बढ़त बना ली। ऑस्ट्रेलियाई पारी में उस्मान ख्वाजा की बल्लेबाजी खास रही जिन्होंने 141 रनों की पारी खेली। हालांकि, उनकी बल्लेबाजी के दौरान एक समय इंग्लैंड ने जो अजीबोगरीब फिल्डिंग सजाई, उसकी चर्चा खूब हो रही है। इंग्लैंड को इसका फायदा भी मिला और ख्वाजा को आउट कर टीम टेस्ट मैच में वापसी करने में कामयाब रही।

शानदार बल्लेबाजी कर रहे ख्वाजा को आउट करने के लिए छह फिल्डर्स ने उन्हें सामने से घेर रखा था। ओली रोबिनसन ने ख्वाजा को एक शानदार यॉर्कर पर बोल्ड किया। रोबिनसन की इस गेंद पर ख्वाजा ने आगे बढ़कर शॉट लगाना चाहा लेकिन गेंद उनका ऑफ स्टम्प ले उड़ी। ख्वाजा के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी भी सिमट गई और इंग्लैंड की पहली पारी के 393 रनों के जवाब में 386 पर सिमट गई।

Only in Test Cricket 😍



An unconventional field setup from 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 forced Usman Khawaja to come down the track and ended up getting bowled 😲👏#SonySportsNetwork#TheAshes#ENGvAUS#RivalsForeverpic.twitter.com/jb0XKnBJCv