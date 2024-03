BCCI ने इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से जीत के बाद टीम इंडिया को प्रति मैच ₹45 लाख तक के टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन की घोषणा की

Highlights एक सीज़न में 50 प्रतिशत से अधिक मैचों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रोत्साहन के रूप में प्रति मैच ₹30 लाख अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा जबकि 75 प्रतिशत से अधिक खेलों का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी को प्रति मैच अतिरिक्त ₹45 लाख का भुगतान किया जाएगा जबकि गैर-खिलाड़ी सदस्यों को 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा

IND vs ENG 5th Test: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 9 मार्च को टीम इंडिया के लिए 'टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना' शुरू करने की घोषणा की। बीसीसीआई द्वारा यह फैसला सम्मानित एथलीटों को वित्तीय विकास और स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। 'टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना' के तहत - 2022-23 सीज़न से शुरू होकर - एथलीटों को टेस्ट मैचों के लिए मौजूदा मैच फीस के ऊपर एक अतिरिक्त ईनामी राशि प्रदान की जाएगी, जो कि ₹15 लाख निर्धारित है।

एक्स को संबोधित करते हुए, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने लिखा, “मुझे वरिष्ठ पुरुषों के लिए 'टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना' की शुरुआत की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसका उद्देश्य हमारे सम्मानित एथलीटों को वित्तीय विकास और स्थिरता प्रदान करना है। 2022-23 सीज़न से शुरू होकर, 'टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना' टेस्ट मैचों के लिए मौजूदा 15 लाख रुपये की मैच फीस के ऊपर एक अतिरिक्त इनाम संरचना के रूप में काम करेगी।'

