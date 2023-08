Ashes Cricket Test 2023: इंग्लैंड में 22 साल में पहली सीरीज जीतने का सपना टूटा, ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर, जानें किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया

Highlights ऑस्ट्रेलिया ने एशेज बरकरार रखी। मैनचेस्टर में बारिश ने खलल डाला। ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को नकार दिया और सीरीज बराबर कर ली।

Ashes Cricket Test 2023: आखिरकार फिर से ऑस्ट्रेलिया का सपना...। इंग्लैंड में 22 साल में पहली सीरीज जीतने का सपना फिर से टूट गया। सीरीज 2-2 से बराबर करके बेन स्टोक्स की अगुआई में अजेय क्रम जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने एशेज बरकरार रखी।

पहले टेस्ट में वापसी करके ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चौंका दिया, लेकिन अंत में उसे हार का सामना करना पड़ा। लॉर्ड्स में वे फिर इतने करीब आ गए। 0-2 से पिछड़ने के बाद सीरीज को इंग्लैंड ने ड्रा कराया। जीतने के लिए दृढ़ थे और हेडिंग्ले पर विजय प्राप्त की। मैनचेस्टर में बारिश ने खलल डाला और ओवल में टॉस हारने के बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बढ़त को नकार दिया और सीरीज बराबर कर ली।

"You can't beat Test cricket!" 🔥 Former players and cricket greats took to social media to reflect on a memorable #Ashes series 👇 https://t.co/Fwva2195XE

क्रिस वोक्स को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और इंग्लैंड की ओर से सीरीज का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़ दिया गया। क्रिस वोक्स (50 रन पर चार विकेट) और मोईन अली (76 रन पर तीन विकेट) की धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड ने पांचवें टेस्ट के वर्षा से प्रभावित अंतिम दिन ऑस्ट्रेलिया को 49 रन से हराकर पांच मैचों की एशेज सीरीज 2-2 से बराबर कर दी।

ऑस्ट्रेलिया ने हालांकि एशेज श्रृंखला अपने पास बरकरार रखी। इंग्लैंड के 384 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम 334 रन पर सिमट गई। उस्मान ख्वाजा (72) और डेविड वार्नर (60) ने पहले विकेट के लिए 140 रन जोड़कर ऑस्ट्रेलिया को शानदार शुरुआत दिलाई थी लेकिन सुबह के सत्र में वोक्स ने इन दोनों को आउट करके इंग्लैंड को वापसी दिलाई।

The two captains look back at an #Ashes series that will be remembered for years to come 🙌



Details ⬇️https://t.co/2WHPMmkeoL