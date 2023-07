Ashes 2023: ब्रॉड ने वॉर्नर को टेस्ट मैचों में 17वीं बार आउट किया, एम्ब्रोस और वॉल्श की बराबरी की, मैकग्राथ ने इस खिलाड़ी को 19 बार किया है आउट

Highlights सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान ग्लेन मैकग्राथ के नाम है। तेज गेंदबाज ने 34 टेस्ट पारियों में 19 मौकों पर एथरटन से बेहतर प्रदर्शन किया है। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को टेस्ट मैचों में 17वीं बार आउट किया।

Ashes 2023: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने शुक्रवार को लीड्स के हेडिंग्ले में तीसरे एशेज टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को टेस्ट मैचों में 17वीं बार आउट किया। ब्रॉड ने गुरुवार को पहली पारी में भी वॉर्नर को आउट किया था।

ब्रॉड ने वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस और कर्टनी वॉल्श की बराबरी की, जिन्होंने टेस्ट में इंग्लैंड के माइकल एथरटन को 17 बार आउट किया है। टेस्ट में किसी बल्लेबाज को सबसे ज्यादा बार आउट करने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के महान ग्लेन मैकग्राथ के नाम है। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने 34 टेस्ट पारियों में 19 मौकों पर एथरटन से बेहतर प्रदर्शन किया है।

भारतीयों में कपिल देव ने ज्यादातर मौकों पर किसी बल्लेबाज को आउट किया है। ऑलराउंडर ने केवल 24 पारियों में पाकिस्तान के मुदस्सर नज़र को 12 बार आउट किया है। जब किसी भारतीय बल्लेबाज के मुकाबले गेंदबाज बनने की बात आती है, तो चेतेश्वर पुजारा के नाम एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड है। उन्हें ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने 41 पारियों में 13 बार पछाड़ा है।

