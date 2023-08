Alex Hales Retirement: 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा, 2011 में भारत के खिलाफ डेब्यू, 156 मैच, 5066 रन, 578 चौके और 123 छक्के, जानें और रिकॉर्ड

Highlights इंग्लैंड के लिए 75 T20I, 70 वनडे और 11 टेस्ट खेले हैं। इंग्लैंड की टीम को फिर से शीर्ष पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। छह शतक और 14 अर्धशतकों की मदद से 37.79 की औसत के साथ 2419 रन बनाये है।

Alex Hales Retirement: इंग्लैंड के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने तत्काल प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इंग्लैंड के बल्लेबाज ने लगभग 12 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कह दिया है। हेल्स ने अगस्त 2011 में भारत के खिलाफ T20I में पदार्पण किया और तब से इंग्लैंड के लिए 75 T20I, 70 वनडे और 11 टेस्ट खेले हैं।

हेल्स ने टी20 विश्व चैंपियन के रूप में अंतरराष्ट्रीय खेल से विदाई ली और 2022 में इंग्लैंड के सफल अभियान में शानदार योगदान दिया। भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में शानदार 86* रन बनाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। हेल्स ने अगस्त 2011 में मैनचेस्टर में टी20 अंतरराष्ट्रीय में भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था।

उन्होंने 11 टेस्ट, 70 एक दिवसीय और 75 टी20 में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। अंतरराष्ट्रीय मंच पर हेल्स की आखिरी प्रभावशाली पारी भी भारत के खिलाफ थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में 47 गेंदों में 86 रन (चार चौके और सात छक्के) की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।

156 Matches🧢

5066 Runs 🏏

578 Fours 💥

123 Sixes 💥

T20 World Cup Winner 🏆



Thank you, Alex 👏



Alex Hales has announced his retirement from international cricket. pic.twitter.com/xXOUmFjide