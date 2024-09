Afghanistan vs South Africa, 1st ODI 2024: क्या जीत है?, टीम इंडिया को छोड़ दुनिया के सभी देश को वनडे में कूटा!, 144 गेंद पहले दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया

Highlights Afghanistan vs South Africa, 1st ODI 2024: 144 गेंद पहले 4 विकेट पर 107 रन बनाकर बाजी मार ली। Afghanistan vs South Africa, 1st ODI 2024: फजलहक फारूकी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। Afghanistan vs South Africa, 1st ODI 2024: अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रचते हुए 6 विकेट से जीत हासिल की।

Afghanistan vs South Africa, 1st ODI 2024: यही क्रिकेट है। खेल का मजा है और फैंस आनंद लेते हैं। क्या जीत है! इसके लिए कोई पर्याप्त शब्द नहीं हैं? इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को छोड़कर हर पूर्ण सदस्य टीम को हरा दिया है। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 33.3 ओवर में 106 रन पर ढेर हो गई। जवाब में अफगानिस्तान टीम ने इतिहास रचते हुए 6 विकेट से जीत हासिल की। 144 गेंद पहले 4 विकेट पर 107 रन बनाकर बाजी मार ली। फजलहक फारूकी को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

7 ओवर में एक मेडन रखते हुए 35 रन देकर 4 विकेट लिए। अल्लाह ग़ज़नफ़र ने 10 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 20 रन देकर 3 विकेट निकाले। राशिद खान ने 8.3 ओवर में 2 मेडन रखते हुए 30 रन देकर 2 विकेट झटके। न्यूजीलैंड की ओर से वियान मूल्डर ने 84 गेंद में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का शामिल है। केवल 4 कीवी खिलाड़ी दोहरे अंक तक पहुंचे।

दक्षिण अफ्रीका वनडे में अपने अब तक के सबसे कम स्कोर से बच गया। गेंदबाज फजलहक फारूकी ने 35 रन देकर चार विकेट लिए। रहमानुल्लाह गुरबाज़ खाता नहीं खोल सके। लुंगी एनगिडी की गेंद पर थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए। अफगान दो विकेट पर 15 रन बनाकर लड़खड़ा रहे थे। फोर्टुइन ने रियाज़ हसन को भी 16 रन पर आउट कर दिया।