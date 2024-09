AFG vs SA 2nd ODI: हार देखते रहे एनगिडी और मकराम?, अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत, 177 रन से दक्षिण अफ्रीका को रौंदा, कई रिकॉर्ड टूटे, खान का 'पंच'

Highlights AFG vs SA 2nd ODI: 177 रनों की प्रचंड जीत हासिल की। AFG vs SA 2nd ODI: राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया। AFG vs SA 2nd ODI: राशिद खान 5 विकेट निकाले।

AFG vs SA 2nd ODI: अफगानिस्तान ने कमाल कर दिया। दक्षिण अफ्रीका को 177 रन से रौंदकर पहली बार सीरीज पर कब्जा किया। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली। अंतिम वनडे मैच 22 सितंबर को खेला जाएगा। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने कई रिकॉर्ड धवस्त कर दिया। रहमानुल्लाह गुरबाज़ और राशिद खान ने कमाल का प्रदर्शन किया। रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 105 रन की पारी खेली। 110 गेंद का सामना किया और 10 चौके और 3 छक्के मारे। राशिद ने 9 ओवर में एक मेडन रखते हुए 19 रन देकर 5 विकेट झटके। राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया।

AFG vs SA 2nd ODI: अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक-

7 - रहमानुल्लाह गुरबाज़*

6- मोहम्मद शहजाद

5 - इब्राहिम जादरान

5- रहमत शाह।

AFG vs SA 2nd ODI: 23 साल की उम्र से पहले सर्वाधिक वनडे शतक-

8 - सचिन तेंदुलकर

8 - क्विंटन डी कॉक

7 - रहमानुल्लाह गुरबाज़*

7-विराट कोहली

6- बाबर आजम

6- उपुल थरंगा।

AFG vs SA 2nd ODI: जन्मदिन पर वनडे में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ी आंकड़े-

5/19- राशिद खान बनाम दक्षिण अफ्रीका, शारजाह, 2024

4/12- वर्नोन फिलेंडर बनाम आईआरई, बेलफ़ास्ट, 2007

4/44- स्टुअर्ट ब्रॉड बनाम ऑस्ट्रेलिया, कार्डिफ़, 2010

AFG vs SA 2nd ODI: वनडे में दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी हार (रनों के हिसाब से)-

243 बनाम भारत, कोलकाता, 2023

182 बनाम पाक, गक़ेबरहा, 2002

180 बनाम एसएल, कोलंबो आरपीएस, 2013

178 बनाम एसएल, कोलंबो आरपीएस, 2018

177 बनाम एएफजी, शारजाह, 2024।

AFG vs SA 2nd ODI: वनडे में अफगानिस्तान की सबसे बड़ी जीत (रनों के हिसाब से)-

177 बनाम दक्षिण अफ्रीका, शारजाह, 2024

154 बनाम ZIM, शारजाह, 2018

146 बनाम ZIM, शारजाह, 2018

142 बनाम बांगलादेश, चैटोग्राम, 2023

138 बनाम आयरलैंड, शारजाह, 2017।