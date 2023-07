ACC Emerging Teams Asia Cup 2023: भारत ने यूएई और पाकिस्तान ने नेपाल को हराया, कप्तान यश की शानदार पारी, 84 गेंद, 108 रन, 20 चौके और एक छक्का, राणा का 'चौका'

Highlights शीर्ष दो टीमें 21 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। फाइनल 23 जुलाई को खेला जायेगा। पाकिस्तान ए की टीम ने नेपाल को 4 विकेट से हराकर खाता खोल लिया।

ACC Mens Emerging Teams Asia Cup 2023: एसीसी पुरुष एमर्जिंग कप जारी है। पहले मैच श्रीलंका ए ने बांग्लादेश ए को 48 और अफगानिस्तान ने ओमान को 72 रन से हराकर खाता खोला। 14 जुलाई को भारत ए और पाकिस्तान ए ने जीत दर्ज की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ए को 8 विकेट से मात दी।

दूसरे मैच में पाकिस्तान ए की टीम ने नेपाल को 4 विकेट से हराकर खाता खोल लिया। भारत ए की टीम अब 17 जुलाई को नेपाल ए से भिड़ेगी जिसे बाद 19 जुलाई को अंतिम ग्रुप मैच में उसका सामना चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान ए से होगा। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें 21 जुलाई को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी। फाइनल 23 जुलाई को खेला जायेगा।

India 'A' win by 8️⃣ wickets 🙌 A clinical chase to secure the first win of the tournament 👏🏻👏🏻 Scorecard ▶️ https://t.co/EOqtpUvxoE #ACCMensEmergingTeamsAsiaCup | #ACC pic.twitter.com/ErwwpIJyBe

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान यश धुल की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत भारत ए ने शुक्रवार को यहां एसीसी पुरुष एमर्जिंग कप के शुरुआती मैच में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ए पर आठ विकेट की दमदार जीत दर्ज की। धुल (नाबाद 108 रन) ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया।

An unbeaten 108*(84) in the chase makes skipper Yash Dull the Player of the Match against UAE 'A' 👏👏



India 'A' start off with a victory and 2️⃣ points 🙌#ACCMensEmergingTeamsAsiaCup | #ACCpic.twitter.com/t30RTRVMji