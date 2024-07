Abhishek Sharma IND vs ZIM 3rd T20I: 0, 100 और 10 रन, शर्मा जी के बेटे को जीरो से प्यार!

Highlights Abhishek Sharma IND vs ZIM LIVE Score 3rd T20I: टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण मैच में शून्य पर आउट हो गए थे। Abhishek Sharma IND vs ZIM LIVE Score 3rd T20I: तीसरे मैच में 9 गेंद पर 10 रन बनाकर आउट हुए। Abhishek Sharma IND vs ZIM LIVE Score 3rd T20I: अभिषेक शर्मा आज वन डाउन पर खेलने आए।

Abhishek Sharma IND vs ZIM LIVE Score 3rd T20I: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने पदार्पण मैच में शून्य पर आउट होने के बाद भारत के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने जिंबॉब्वे के खिलाफ तीसरे मैच में 9 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए। टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण मैच में शून्य पर आउट हो गए थे। दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अभिषेक ने 47 गेंद पर 100 रन की तूफानी पारी खेली। तीन मैच में जीरो से अधिक प्यार हो गया है। शर्मा ने तीन मैच में 110 रन बना चुके हैं। इन मैचों से चौके और छक्के की बरसात की। शर्मा आज वन डाउन पर खेलने आए।

3RD T20I. WICKET! 10.3: Abhishek Sharma 10(9) ct Tadiwanashe Marumani b Sikandar Raza, India 81/2

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को यहां जिंबाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पांच मैच की श्रृंखला अभी 1-1 से बराबर है। मुंबई में टी20 विश्व कप विजेता भारतीय टीम की विजयी परेड में हिस्सा लेने के बाद संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल टीम से जुड़ गए हैं और इस मैच में खेल रहे हैं।

तेज गेंदबाज खलील अहमद ने एकादश में मुकेश कुमार की जगह ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें अभिषेक ने कहा,‘‘मैंने कल (शनिवार) को उनसे (युवराज) बात की और मैं नहीं जानता कि जब मैं शून्य पर आउट हुआ तो वह क्यों बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है लेकिन अब वह मेरे परिवार की तरह खुश होंगे और उन्हें मुझ पर गर्व होगा।’’

अभिषेक ने न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर उनका कौशल सुधारने बल्कि मैदान के बाहर भी उनका समर्थन करने के लिए भारत की 2011 की विश्व कप की जीत के नायक युवराज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा,‘‘मैं आज जो भी हूं उसमें उनकी काफी अहम भूमिका रही है। उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की।

उन्होंने न सिर्फ क्रिकेट मैदान पर मेरा कौशल निखारा बल्कि मैदान के बाहर की जिंदगी में भी मेरी मदद की।’’ रविवार को खेले गए मैच के बाद अभिषेक ने युवराज से बात की और वह इस युवा बल्लेबाज के प्रदर्शन से काफी खुश थे। युवराज ने कहा,‘‘शाबास, मुझे तुम पर गर्व है। तुम इसके हकदार थे। यह तो अभी शुरुआत है। आगे अभी इस तरह की कई पारियां खेलोगे।’