2024 ICC Men's T20 World Cup: विश्व कप चैंपियन पर पैसों की बारिश, ट्रॉफी के साथ मिलेंगे करोड़ों रुपए, जानें क्या है पुरस्कार राशि

2024 ICC Men's T20 World Cup: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने टी20 विश्व कप 2024 के लिए रिकॉर्ड पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने टी20 विश्व कप के लिये रिकॉर्ड 11 . 25 मिलियन डॉलर (करीब 93 करोड़ 51 लाख रुपये) पुरस्कार राशि का ऐलान किया है, जिसमें से विजेता को 2 . 45 मिलियन डॉलर (करीब 20 करोड़ 36 लाख रुपये) दिये जायेंगे। उपविजेता को 1 . 28 मिलियन डॉलर मिलेंगे, जबकि सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 787500 डॉलर दिये जायेंगे। नौवें संस्करण में 20 टीमें वेस्टइंडीज और अमेरिका के नौ स्थानों पर 28 दिनों तक प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिससे यह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन बन जाएगा।

