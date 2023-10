Congress second list: कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी की, दिवंगत मोतीलाल वोरा के पुत्र अरुण वोरा को दुर्ग शहर से टिकट, अब तक 83 प्रत्याशी घोषित, देखें लिस्ट

Highlights गत रविवार को कांग्रेस ने 30 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव और कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार और रिश्तेदार विजय बघेल उन्हें चुनौती दे रहे हैं।

Congress second list: कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को दूसरी सूची जारी की जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत मोतीलाल वोरा के पुत्र अरुण वोरा का नाम भी शामिल है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार, अरुण वोरा को दुर्ग शहर से उम्मीदवार बनाया गया है।

वोरा वर्तमान में इस सीट से विधायक भी हैं। कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता रामपुकार सिंह को पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र, विकास उपाध्याय को रायपुर शहर पश्चिम और शैलेश पांडे को बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है।

