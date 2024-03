Zomato pure veg mode: शाकाहारी ग्राहक पर नजर, प्योर वेज फ्लीट किया लॉन्च, जानें सबकुछ, कैसे करें ऑर्डर

Highlights सभी कर्मचारी पहले की तरह सिर्फ लाल रंग की वेशभूषा में ही नजर आएंगे। शाकाहारी ग्राहकों के लिए एक अलग दस्ता शुरू करना जारी रख रहे हैं। आवासीय सोसाइटी के भीतर घुसने देने को लेकर विवाद हो सकता है।

Zomato pure veg mode: लोकप्रिय खाद्य वितरण कंपनी जोमैटो की नजर शाकाहारी ग्राहक पर है। 100 प्रतिशत शाकाहारी आहार प्राथमिकता वाले ग्राहकों के लिए एप्लिकेशन पर "शुद्ध शाकाहारी मोड" लॉन्च किया। सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि भारत में दुनिया में शाकाहारियों का प्रतिशत सबसे बड़ा है। खाने-पीने के सामान की ऑनलाइन आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमैटो ने शाकाहारी उत्पादों की आपूर्ति के लिए एक अलग सेवा शुरू करने को लेकर हो रही आलोचना के बीच बुधवार को कहा कि उसके सभी कर्मचारी पहले की तरह सिर्फ लाल रंग की वेशभूषा में ही नजर आएंगे।

To solve for their dietary preferences, we are today, launching a “Pure Veg Mode" along with a “Pure Veg Fleet” on Zomato, for customers who have a 100% vegetarian dietary preference. pic.twitter.com/xzV9y9IQbU

India has the largest percentage of vegetarians in the world, and one of the most important feedback we’ve gotten from them is that they are very particular about how their food is cooked, and how their food is handled.