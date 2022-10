भारत में काम बंद कर पाकिस्तान ट्रांसफर होने के दावे को Xiaomi ने किया खारिज, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights भारत से पाकिस्तान में अपना परिचालन स्थानांतरित करने के दावे को शाओमी ने किया खारिज ये दावा किया था कि भारतीय सरकार द्वारा 676 मिलियन डॉलर की संपत्ति को फ्रीज करने के बाद शाओमी भारत से पाकिस्तान में अपना परिचालन स्थानांतरित कर सकती है।

नई दिल्ली:चीन की स्मार्टफोन कंपनी शाओमी ने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बीच भारत से पाकिस्तान में अपने संचालन को स्थानांतरित करने की अटकलों को खारिज कर दिया है। इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) नियमों का कथित रूप से उल्लंघन करने के लिए शाओमी की 5,551.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

दरअसल, साउथ चाइना इंडेक्स ने ट्वीट करते हुए ये दावा किया था कि भारतीय सरकार द्वारा 676 मिलियन डॉलर की संपत्ति को फ्रीज करने के बाद चीनी मोबाइल निर्माता शाओमी भारत से पाकिस्तान में अपना परिचालन स्थानांतरित कर सकती है। ये टदावा गुरुवार को किया गया था। वहीं, शाओमी ने शुक्रवार को इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है।

This tweet is completely false & baseless. Xiaomi entered India in 2014 & in less than a year, we embarked on our Make in India journey.

99% of our smartphones & 100% of our TVs are made in India. We'll take all measures to protect our reputation from false & inaccurate claims.