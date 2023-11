WeWork ने किया दिवालियापन का ऐलान, अमेरिका में कंपनी ने किया आवेदन

Highlights WeWork ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। कंपनी का 60 प्रतिशत स्वामित्व जापानी प्रौद्योगिकी समूह सॉफ्टबैंक के पास है। WeWork के सह-संस्थापक, एडम न्यूमैन ने इस कदम को निराशाजनक बताया

वॉशिगंटन: सह-कार्यशील स्थान प्रदाता विवर्क ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया है। मौजूदा आर्थिक स्थिति के बीच कंपनी के उतार-चढ़ाव की स्थिति में होने की सूचना मिलने के बाद यह बात सामने आई है।

कंपनी ने इस साल अगस्त में अपनी दूसरी तिमाही की आय रिपोर्ट के दौरान एक चेतावनी जारी की थी जिसमें आने वाले वर्ष में खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त खर्च नहीं होने का संकेत दिया गया था। टेक दिग्गजों सहित विभिन्न कंपनियां दूर से काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान प्रदान करने के लिए विवर्क का उपयोग कर रही थीं।

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते ही, यह बताया गया था कि विवर्क के शेयरों में लगभग 50 प्रतिशत की गिरावट आई थी और संभावित दिवालियापन दाखिल करने की रिपोर्ट ऑनलाइन सामने आई थी।

