Warren Buffett: वॉरेन बफेट ने भारत को अभूतपूर्व अवसर, निवेश को लेकर साझा किया ये प्लान

Highlights वॉरेन बफेट ने भारत को लेकर कहा इस एशियाई देश में अवसरों की खान है इसलिए बर्कशेयर का मकसद भारत समेत एशिया महाद्वीप में रुख करने का है

नई दिल्ली:शेयर बाजार के किंग Warren Buffet ने रविवार को आयोजित कंपनी Berkshire Hathaway की सालाना बैठक में कहा कि भारत में बहुत सारे अवसर हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट अगल निवेश के लिए एशियाई देशों में अपना रुख करेगा क्योंकि यहां का भी मार्केट बहुत बड़ा है। गौरतलब है कि वॉरेन हर साल इस बैठक का आयोजन करते हैं, जहां कंपनी के कई महत्वपूर्ण फैसले और भविष्य की तैयारियों पर बात होती है। यहां पर कुछ निश्चित निवेश, कॉर्पोरेट प्रशासन, अर्थव्यवस्था, आदि चीजों पर बात होती है।

Berkshire Hathaway की सालाना बैठक में वॉरेन बफेट ने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि भारत में बहुत सारे अवसर हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा सवाल तो यह है कि क्या हमें उन व्यवसायों या संपर्कों के बारे में जानकारी में कोई फायदा है, जो कुछ लेनदेन को संभव बनाएगा जो भारत में प्रतिभागी विशेष रूप से चाहेंगे हमें भाग लेने के लिए।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी बर्कशेयर विश्व में काफी प्रचलित और मशहूर है, साथ ही मजबूत भी। उन्होंने कहा हाल में जापान का अनुभव काफी उत्तेजित और सफल रहा। इसके साथ ही अब भारत में जो भी संभवनाएं बनेंगी, उस पर कंपनी काम करने को लेकर विचार कर रही है।

